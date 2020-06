Škoda vstoupil do Klubu ligových kanonýrů gólem z penalty

Praha/Rize (Turecko) - Fotbalový útočník tureckého Rizesporu Milan Škoda přiznal, že se mu ani nechtělo kopat penaltu v pondělním ligovém utkání proti Antalyasporu, díky níž zaokrouhlil počet branek v nejvyšších soutěžích na 100 a jako 74. člen vstoupil do Klubu ligových kanonýrů. Pokutovým kopem v nastavení už jen snížil na 1:3. Ze 100 ligových gólů ale bývalému slávistovi utkvěly v paměti nejvíce právě penalty, které proměnil proti Spartě.

"Jsem na penalty určený a k tomu ještě další dva hráči. Abych řekl pravdu, v Antalyi jsem penaltu ani úplně kopat nechtěl. Prohrávali jsme 0:3 a byla 98. minuta, takže jsem po tom ani tolik netoužil. Trošku se tam handrkovali o to, kdo si to kopne, a trenér pak dal z lavičky pokyn, že mám jít já," řekl Škoda v rozhovoru s ČTK.

"Úleva to trošku je, že tu stovku mám za sebou a že už se to nebude furt někde zmiňovat. Jsem samozřejmě rád, ale moc mě to netěší kvůli tomu, že jsme prohráli," uvedl čtyřiatřicetiletý rodák z Prahy.

Dodatečně mu poblahopřál obránce Ondřej Čelůstka, který do zápasu na straně vítězného celku nezasáhl. "Hned po utkání jsme neměli možnost se potkat, takže jsme spolu nemluvili, ale hned v úterý mi nahrál hlasovou zprávu, kde mi pogratuloval. Ještě jsme probrali další věci ohledně zápasu. Bylo od něj hezké, že mi takto pogratuloval," prohlásil Škoda.

Po restartu turecké ligy po koronavirové pauze se trefil v obou utkáních. V prvním případě dorazil vlastní penaltu. "Jsem samozřejmě rád, že jsem dal gól v minulém utkání i teď, ale přece jenom potřebuju dávat góly i ze hry. Potřebuju se dostávat hlavně do šancí, což v minulých dvou zápasech moc nebylo. Věřím, že nějaké šance přijdou a proměním je," konstatoval Škoda.

Za Bohemians 1905 vstřelil 17 ligových branek, ve Slavii 77 a po lednovém přestupu z Edenu do Turecka přidal dalších šest gólů. Těžko se mu vybírá jeden, který by si vždycky vybavil. Utkvěly mu ale zejména branky proti Spartě. "Hlavně třeba ty z penalt, které jsem kopal v 90. minutě, to bylo dvakrát. To byly pro mě nervy a vypjatá situace. I když to byly góly z penalt, pamatuju si je tím, že to byly docela nervy," řekl Škoda.

Má radost, že se liga v Turecku rozběhla po téměř tříměsíční přestávce. "Na fotbal jsem se samozřejmě těšil. Pauza byla dlouhá a příprava byla také zbytečně dlouhá. Jsem rád, že jsme konečně začali a zase hrajeme soutěžní zápasy, kde o něco jde," prohlásil účastník evropského šampionátu 2016.

Nyní doufá, že se s Rizesporem zachrání. Od sestupu dělí klub jediný bod. Ve zbylých šesti kolech ho vyjma sedmého Fenerbahce Istanbul čekají týmy, které jsou na tom bodově jen o málo lépe, stejně nebo dokonce hůře. "Je samozřejmě dobře, že hrajeme s těmi, kteří jsou s námi namočení, ale věřte, že to není úplně lehké. Jsou to těžké zápasy. Kolikrát mi přišlo, že se nám hraje lépe s těžkými soupeři než s papírově slabšími," prohlásil autor čtyř reprezentačních gólů.

"Musíme hlavně zvládat zápasy doma. Věřím, že když je doma všechny zvládneme a povede se nám vyhrát něco venku, nebo alespoň sebrat nějaké remízy, tak se zachráníme," dodal Škoda.