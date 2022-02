Škoda Vagonka představila v Ostravě první dva vozy pro Lotyšsko

Ostrava - Společnost Škoda Vagonka ze skupiny Škoda Transportation představila v Ostravě první dva vozy z vlaků, které vyrábí pro lotyšské státní dráhy Pasažieru Vilciens. Do konce příštího roku tam dodá 32 čtyřvozových souprav, celá zakázka má hodnotu zhruba šesti miliard korun. Novinářům to řekl generální ředitel a předseda představenstva Škody Vagonky Martin Bednarz.

"Jsou to jednopodlažní jednotky. Základní rozdíl je ve velikosti skříně, protože je širší. Je tam pět sedadel v jedné řadě, to znamená tři - ulička - dvě místa, tak aby se tam vešlo co nejvíce pasažérů," řekl Bednarz. Do vlaku se vejde 430 sedících a dalších zhruba 430 stojících cestujících.

"Pro Lotyšsko tyto vlaky skutečně znamenají revoluci v sektoru veřejné dopravy, protože zatím používáme staré vlaky sovětského stylu. Až nové vlaky dostaneme, změníme celý systém veřejné dopravy, uděláme z železnice páteř dopravního systému," řekl lotyšský ministr dopravy Tālis Linkaits. Uvedl, že modernizací projde i infrastruktura, už se rekonstruuje 48 železničních stanic.

"Na naší železniční síti je vlastně v provozu tak trochu vlakové muzeum. Nejstarší vlak je, myslím, z roku 1966 a nejmladší z roku 1988," řekl ministr. Díky novým vlakům bude chtít lidi přesvědčit, aby železnici více využívali v běžném životě. "Samozřejmě je komplikované pro lidi s postižením, s malými dětmi, nebo cyklisty používat vlaky, kde musí zdolat několik schodů, než se dostanou dovnitř. S novými vlaky Škoda se celý zážitek z jízdy vlakem změní," řekl Linkaits.

Bednarz řekl, že vlaky se vyrábějí podle standardů, na které jsou lidé v Česku dnes už zvyklí. "Je vybaven wi-fi připojením, je nízkopodlažní, takže disponibilní pro hladký vchod i východ nemobilním občanům, včetně bezbariérového WC. Je určen pro rychlost do 160 kilometrů za hodinu, operuje v podmínkách od minus 40 do plus 40 stupňů," řekl Bednarz.

Koleje v Lotyšsku mají širší rozchod. Proto vyráběné vlaky zatím nemají finální podvozky. "Budou se přepravovat na technologických podvozcích do slovenské Hanisky, v Hanisce se převážou na široký rozchod a pojedou po vlastní ose do lotyšské Rigy," řekl Bednarz.

Pro případ, že by se situace na Ukrajině zkomplikovala, má Škoda připravené alternativní scénáře, jak vozy dodat jinou cestou. V takovém případě by se přepravovaly přes Polsko kamionovou dopravou, ale ve hře je i doprava lodí třeba z Hamburku.

Škoda Vagonka vyrábí elektrické vlaky pro příměstskou dopravu, motorové soupravy nebo osobní přípojné vozy. Společnost je přímým pokračovatelem přes 120 let dlouhé tradice výroby osobních kolejových vozidel ve Studénce, do Ostravy se výroba přestěhovala v roce 2001. Od roku 2005 firma patří do skupiny Škoda Transportation. V současnosti má Vagonka 1100 zaměstnanců, dalších 350 lidí pracuje ve skupině v Ostravě ve společnostech Škoda Ekova a Škoda Digital.

V roce 2020 Vagonka přestavila plány, podle nichž během dvou let chtěla investovat miliardu korun a počet zaměstnanců z tehdejších asi 450 zhruba zdvojnásobit. "Splnili jsme v zásadě 99 procent. Máme nová obráběcí centra, máme v plném provozu novou lakovnu, máme připravené obě montážní haly. Chybí nám dobrat ještě nějaké zaměstnance, k dnešnímu dni asi 30, což jsme schopni zatím pokrývat přesčasy a podobně. Dalších asi 60 lidí budeme muset přijmout někde na přelomu jara a léta," řekl Bednarz. Firma shání elektrikáře, zámečníky, svářeče, lakýrníky.