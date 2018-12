Praha - Fotbalista Slavie Milan Škoda úvodní proměněnou penaltou v duelu 18. ligového kola proti Mladé Boleslavi ukončil své tříměsíční čekání na gól. Dvaatřicetiletý útočník se naposledy shodou okolností prosadil v srpnu proti stejnému soupeři, na jehož půdě tehdy Pražanům zařídil vítězství 1:0. Proto mu i spoluhráči před dnešním zápasem předpovídali, že se trefí.

"Ano, věděl jsem to před zápasem, říkali mi to. Kluci mi to také připomínali, že teď přijde můj čas," řekl po výhře 3:2 s úsměvem novinářům Škoda, který velkou část podzimu vynechal kvůli zranění.

"Bylo to dlouhé čekaní (na gól), ale na druhou stranu asi dva měsíce jsem vůbec nehrál. Samozřejmě mi hodně pomohlo, že jsem nastoupil v Karviné a Opavě, kde jsem zvládl odehrát celých 90 minut. Není to sice tak, že by mi to tam teď úplně padalo, ale hlavní je, že bereme tři body," dodal reprezentační útočník.

Ve 20. minutě proměnil penaltu poté, co chvíli předtím hlavičkoval v dobré pozici nad. "Předtím jsme měl tu šanci a nedal jsem ji. Říkal jsem si, že to nebude úplně lehké, ale naštěstí jsem to dal dobře k tyči a nedosáhl na to. Věděl jsem, kam budu zakončovat. Myslím, že si nesáhnul, ale střela šla v takové ideální výšce, že kdyby tam byl o něco dřív, tak to asi měl," konstatoval Škoda.

Po zranění odehrál v základní sestavě Slavie čtvrtý soutěžní zápas. "Necítím se úplně špatně, ale jak kondičně, tak herně to má k ideálu ještě daleko. Ve Slavii je spousta útočníků, o svoje místo musíte bojovat. Já věřil ve své síly a že tu šanci dostanu," podotkl Škoda.

Červenobílí vedli nad Boleslaví už 3:0, ale v 87. a 92. minutě snížil Nikolaj Komličenko na 3:2 a ze závěru se stalo drama. "Udělali jsme chybu v rozehrávce a dostali jsme gól na 3:1. Pak tam byly nějaké závary, soupeř ještě snížil z penalty na 3:2. Samozřejmě ten závěr od nás nebyl dobře dohraný, byl zbytečně hektický. Ty poslední dvě minuty byly hodně nepříjemné, po závěrečném hvizdu jsem si oddychl," řekl Škoda.

Jeho celek dál vede ligu o čtyři body před Plzní a vítězně se naladil na čtvrteční závěrečný zápas skupiny Evropské ligy s Petrohradem, v němž bude bojovat o postup. "Je to důležité vítězství. Hráli jsme na domácím hřišti a tři body pro nás byla taková povinnost. Máme to klidnější a můžeme se soustředit na Zenit," dodal.

Škodův výkon pochválil i slávistický trenér Jindřich Trpišovský. "Milan se postupně zlepšuje, dnes to byl možná jeho nejlepší výkon v sezoně. Bohužel mu chybí gól ze hry. Až dá branku ze hry, pak pro nás může být stejně důležitý jako před zraněním. Milan do toho ještě výrazně promluví, navíc je to lídr v kabině," uvedl Trpišovský.