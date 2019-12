Škoda Transportation zajistí pro DPP údržbu souprav metra

Praha - Údržbu souprav metra zajistí od konce příštího roku do roku 2035 opět Škoda Transportation. Životnost 93 souprav typu 81-71M, které jezdí na linkách A a B, se tím prodlouží zhruba o 15 let. Předpokládaná hodnota kontraktu je asi 14,6 miliardy korun. DPP o tom informoval v tiskové zprávě. Podniku se podle ní podařilo vyjednat lepší podmínky než u nynějšího kontraktu se stejnou firmou.

Vlaky se podle informací podniku nasazovaly do provozu mezi lety 2001 a 2011 a mají najeto od 555.000 do zhruba 1,4 milionu kilometrů. Současná smlouva se Škodou Transportation je uzavřena do 15. prosince příštího roku, o uzavření nové obě firmy jednaly celý letošní rok. "Podařilo se nám vyjednat výhodnější podmínky oproti původnímu návrhu dodavatele, a to snížit cenu o více než půl miliardy korun nebo například navýšit počet parametrů hodnocení kvality prováděné údržby," uvedl ředitel DPP Petr Witowski.

Podnik vypsal zakázku formou tzv. jednacího řízení bez uveřejnění, tedy oslovením konkrétní firmy. Podle Witowského bylo toto rozhodnutí dáno tím, že Škoda Transportation jakožto výrobce souprav vlastní práva na jejich dokumentaci. "S odkazem na zákon o zadávání veřejných zakázek je v tuto chvíli jediným možným dodavatelem údržby vozů," uvedl Witowski. Správnost postupu DPP podle něj potvrzují dvě právní analýzy od AK Havel & Partners a AK ROWAN LEGAL, a také ekonomická analýza společnosti Deloitte.

DPP provozuje na třech linkách metra 61 stanic. Roční provoz metra vyjde na několik miliard korun. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává skoro 11.000 lidí. Praha dotuje DPP více než 13 miliardami korun ročně.