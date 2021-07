Škoda Transportation představila svůj nový městský autobus

Plzeň/Praha - Plzeňská Škoda Transportation dnes představila svůj nový městský autobus s dieselovým motorem. Devítimetrový vůz s označením Škoda D’CITY je nejmenším autobusem, který má český výrobce v nabídce. Skupina vstoupila na trh autobusů letos na jaře poté, co její vlastník, skupina PPF, získal poloviční podíl v podniku Temsa, hlavním tureckém producentovi autobusů a lehkých nákladních aut. Škodovka, přední evropský výrobce kolejových a kolových vozidel pro hromadnou dopravu, nyní nabízí kompletní portfolio autobusů pro městskou, příměstskou, meziměstskou i zájezdovou dopravu, řekl ČTK mluvčí skupiny Jan Švehla.

"Nový vůz je optimálním řešením pro městský i meziměstský provoz. Cestující kromě prostorného interiéru ocení i snadný nástup a výstup do vozu, který disponuje kneelingem, tedy nakláněním u zastávky. Pro osoby se ztíženou pohyblivostí má ve výbavě také vyklápěcí rampu," řekl Martin Schlosser, obchodní manažer Škody Electric, která patří do skupiny Škoda Transportation.

Autobus má rychlost do 100 km/h, je vybaven motorem Cummins 182kW, splňuje nejvyšší normu Euro 6, má automatickou převodovku, klimatizaci, couvací kameru a nezávislé topení. "Jeho velikost je optimální do klikatých uliček měst, protože má výšku 3,13 metru, šířku 2,4 metru a délku 9,5 metru. Provozovatelé si mohou sami určit počet sedaček od 30 do 36, upravit konfiguraci dveří i vybavení," řekl Švehla.

Škoda Electric podle Schlossera letos výrazně rozšířila svoji nabídku a má teď kompletní portfolio kolových vozidel od trolejbusů přes elektrobusy až po úsporné autobusy s dieselovým pohonem. K tomu zajišťuje zákazníkům i veškeré poprodejní služby, řekl. Kromě vozu D’CITY nabízí meziměstský autobus D’INTERCITY a zájezdový D’COACH, jichž šest koupí do konce letošního roku ministerstvo obrany. "V únoru jsme navíc uzavřeli první zakázku na 14 elektrobusů vlastní výroby pro pražský dopravní podnik," uvedl mluvčí.

Škoda Electric, největší evropský výrobce trolejbusů, už jich dodala zhruba 14.500 do Evropy, Asie a USA. Do tří let zmodernizuje a rozšíří svoji výrobu za čtvrt miliardy korun. Pokud se bude v Plzni montovat hodně autobusů, což je od letoška další výrobní náplň firmy, musela by hledat novou výrobní halu. Kromě trolejbusů vyrábí ještě bateriové elektrobusy, trakční pohony a motory pro lokomotivy, tramvaje, elektrické jednotky, metro a důlní vozidla. Má přes 800 kmenových a 120 agenturních zaměstnanců, příští rok bude potřebovat další stovku.