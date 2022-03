Škoda Transportation po vítězství v tendru dodá další tramvaje do Bratislavy

Bratislava - Dopravní podnik Bratislavy (DPB) podepsal s plzeňskou společností Škoda Transportation rámcovou smlouvu na nákup 30 tramvají. Objednávku na prvních 20 vozidel dopravce zadá v nejbližších dnech, informoval dnes ČTK mluvčí DPB Martin Chlebovec.

Škoda Transportation v tendru na dodávku zmíněného počtu jednosměrných tramvají předložila nabídku s cenou 71,7 milionu eur (1,77 miliardy Kč), v soutěži porazila konkurenční společnosti Stadler a Pesa. Bratislava kupuje tramvaje Škoda ForCity Plus 29T3 s kapacitou nejméně 240 cestujících.

Nových 20 tramvají by měl bratislavský dopravní podnik dostat do konce příštího roku. Po jejich zařazení do provozu budou dvě třetiny tramvajového parku dopravce plně nízkopodlažní. Nákup souvisí s obnovou vozidel a s prodloužením tramvajové tratě na největším bratislavském sídlišti Petržalka.

Velkou modernizaci svého vozového parku DPB zahájil před deseti lety, kdy vypsal tendr i na nákup tramvají. Soutěž na dodávku 15 obousměrných a 15 jednosměrných tramvají tehdy rovněž vyhrála Škoda Transportation. Součástí kontraktu byla opce na nákup stejného počtu dalších tramvají, kterou DPB využil. Hodnota kontraktu dosáhla v přepočtu několika miliard korun.