Škoda Transportation měla loni zisk EBITDA 380 mil. a tržby 11,03 mld.

Plzeň - Strojírenská skupina Škoda Transportation měla loni zisk EBITDA 380 milionů korun, díky vyšší zakázkové náplni meziročně o 18,6 procenta vyšší. Tržby vzrostly o 11,3 procenta na 11,03 miliardy Kč. Po započtení mimořádných opravných nepeněžních položek na historické vývojové náklady a zakázky činil provozní výsledek skupiny minus 0,79 miliardy korun a výsledek hospodaření minus 1,42 miliardy Kč, uvedla dnes firma v tiskové zprávě k auditovaným hospodářským výsledkům. EBITDA je zisk před započtením úroků, daní a odpisů.

"Loňská (neupravená) EBITDA byla významně ovlivněna mimořádnými jednorázovými nepeněžními vlivy ve výši 1,17 miliardy Kč, které byly tvořeny zejména opravnými položkami k dlouhodobému nehmotnému majetku, pohledávkám a zásobám materiálu. Mimořádné opravné položky souvisí s historickými vývojovými náklady a zakázkami. Se zahrnutím těchto jednorázových nepeněžních vlivů činí provozní výsledek před odpisy (EBITDA) minus 0,79 miliardy Kč a výsledek hospodaření minus 1,42 miliardy Kč," uvedl mluvčí skupiny Jan Švehla. Loni ještě podle něj plzeňská strojírenská skupina splatila dluhopisy ve výši 2,3 miliardy korun.

Největší středoevropský výrobce kolejových vozidel má díky novým zakázkám zásobu práce zhruba na tři roky v celkové hodnotě téměř 69 miliard korun. "Jde o dohodnuté zakázky na kolejová či kolová vozidla, ale i na samostatné elektrické výzbroje či modernizace a opravy vozidel," uvedl mluvčí. Nové investice do výzkumu a vývoje produktů činily v loňském roce 1,73 miliardy korun, do rozšíření a vyšší efektivity výrobních podniků v Plzni, Ostravě a Šumperku a ve finském Otanmäki šlo dalších 850 milionů Kč. Skupina s více než 5500 zaměstnanci loni vytvořila přes 600 nových pracovních míst.

"Minulý rok byl nesmírně náročný. Bohužel současná pandemie covid-19 a s ní související opatření měly negativní dopad na realizaci našich zakázek a investic. Byl například ovlivněn průběh technické a materiálové přípravy projektů, některé dodávky od subdodavatelů nebo z důvodu onemocnění se snížila použitelná kapacita ve výrobě, zkoušení a homologaci. U zahraničních zakázek hrála významnou roli zásadní omezení cestování a restrikce v jiných státech," řekl prezident a předseda představenstva skupiny Petr Brzezina. Situace s mnoha omezeními podle něj také ovlivnila plány v oblasti náboru nových zaměstnanců. Ambice firmy byly v loňském roce s ohledem na kapacitní plán a souběh mnoha projektů vyšší, dosažený výsledek přesto Brzezina považuje s ohledem na okolnosti za velmi dobrý.

Výsledky letošního prvního čtvrtletí podle Švehly dále potvrzují pozitivní trend. "Skupina uzavřela nové zakázky za 6,8 miliardy korun, provozní výsledek EBITDA před odpisy dosáhl 260 milionů korun a společnost vykázala kladný hospodářský výsledek," uvedl.

Investice do výzkumu a vývoje vzrostly podle mluvčího meziročně téměř o 50 procent, do výroby více než dvojnásobně. "Šlo například o zkušebnu, lakovnu, podvozkárnu, obráběcí centra, montážní linky a podobně. Další velké investice probíhají ve všech podnicích i v letos. Vzniklo více jak 600 nových pozic s vysokou přidanou hodnotou, a to od vývojářů, programátorů, konstruktérů až po dělnické profese," řekl mluvčí.

Škoda Transportation je největší skupinou v dopravním strojírenství ve střední a východní Evropě. V dubnu 2018 ji ovládla skupina PPF. Škodovka vyrábí vlaky, lokomotivy, tramvaje, trolejbusy a vozy metra. Její součástí jsou třeba firma Škoda Electric, Škoda Vagonka a Pars Nova. V Maďarsku je to podnik Ganz-Škoda, ve Finsku výrobce kolejových vozidel TransTech, v Novosibirsku výrobce motorů Sibelektroprivod a dále má v Petrohradu společný podnik na výrobu souprav metra, tramvají a trolejbusů Sinara-Škoda. PPF jako 90procentní vlastník Škody Transportation loni v listopadu získal poloviční podíl v podniku Temsa, hlavním tureckém producentovi autobusů a lehkých nákladních aut.