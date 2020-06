Praha/Rize (Turecko) - Na dálku oslavil fotbalový útočník Milan Škoda středeční obhajobu titulu Slavie, odkud v lednu přestoupil do tureckého Rizesporu. Rozhodující zápas druhého kola nadstavbové skupiny o titul proti Plzni, který Pražané vyhráli 1:0, sledoval na streamu, přes nějž si následně "užil" mistrovské oslavy. Radost z prvenství ale pro něj pochopitelně nebyla taková jako u předchozích dvou titulů.

"Sice mi tady nefunguje O2, ale (tiskový mluvčí Slavie) Michal Býček mi poslal stream, takže jsem to mohl vidět živě. Skvělé. Prožíval jsem to jako každý zápas. Furt to nebyl ten zápas, kdy je to buď anebo. Pořád by tam byl nějaký náskok, takže úplně nervózní jsem z toho nebyl, ale samozřejmě jsem si strašně přál, aby to kluci zvládli už teď. Aby Plzeň porazili a ukázali, že jsou lepší a mohli to oslavit hned po zápase," řekl Škoda v rozhovoru s ČTK.

"Smíšené pocity samozřejmě mám, protože bych tam rád byl. Tohle jsem měl na fotbale absolutně nejradši, když jsme udělali společný úspěch a mohli jsme ho pak oslavit. To jsem si užíval neskutečně. Na oslavy vzpomínám nejradši. Ale už když jsem odcházel, tak jsem věděl, že tam nebudu," uvedl Škoda, který k jubilejnímu 20. titulu v klubových dějinách přispěl pěti brankami ve 14 ligových utkáních podzimní části.

Oslava na dálku nebyla ono. "Upřímně nic moc to není. Jsem tady sám, tak jsem si hned po zápase užil na streamu oslavy ze hřiště, co ukazovali. To bylo tak maximálně, co jsem si užil," prohlásil čtyřiatřicetiletý kanonýr, který v pondělním duelu turecké ligy proti Antalyasporu 100. brankou v nejvyšších soutěžích vstoupil jako 74. člen do Klubu ligových kanonýrů.

"Hned po zápase jsem klukům napsal do skupiny na WhatsApp, že jim moc gratuluju, že to zvládli skvěle a ať si užijí oslavy. S nikým jsem nemluvil, kluci na to určitě neměli čas, protože měli spoustu radostí a slavili. Měl jsem tady půlnoc, takže jsem šel spát. Až ráno jsem viděl, že mi volali (videoanalytik) Lukáš Váňa, (asistent trenéra) Jarda Köstl a (brankář) Přéma Kovář, ale to už jsem dávno spal," konstatoval Škoda.

Slavia si na Plzeň tři kola před koncem ročníku vytvořila nedostižný devítibodový náskok. Na podzim se podruhé v klubové historii představila v Lize mistrů, kde narazila na Barcelonu, Dortmund a Inter Milán. Byť červenobílí nevyhráli ani v jednom z šesti utkání, zanechali vynikající dojem.

"Je pravda, že na podzim jsme v lize absolutně dominovali a udělali si šestnáctibodový náskok, a hráli jsme skvělé zápasy v Lize mistrů. I když se nám nepodařilo vyhrát, tak ty zápasy byly skvělé, každý jsme hráli vyrovnaně. Říkal jsem si, že to není asi úplně vrchol, ale fakt už to mělo obrovské parametry a teď se to ukončilo dalším titulem. Doufám, že Slavia ještě na úplném vrcholu není a že to zvládne ještě někam posunout," řekl někdejší hráč Bohemians 1905.

Opanovat třikrát po sobě ligu se naposledy povedlo Spartě na přelomu tisíciletí. "Vždycky si po získaném titulu říkáte, že obhajoba bude mnohem těžší. Když se na to podívám, stejně si myslím, že největší šance na obhajobu bude mít určitě Slavia. I když to bude mít těžké, je pro mě zase favorit," prohlásil Škoda.

"Slavia má skvělý tým, fantastické hráče a skvělé zázemí. Ale to nejcennější, co Slavia momentálně má, je určitě trenér Trpišovský a jeho realizační tým. Ještě bych k tomu přidal (sportovního manažera) Honzu Nezmara," uvedl účastník mistrovství Evropy 2016.

Zamlouvalo se mu, jak červenobílí zvládli jarní část sezony, přestože v zimě kromě něj opustili kádr i Josef Hušbauer, Tomáš Souček a Mick Van Buren a mužstvo prošlo výraznou obměnou. "Začátek nebyl úplně ideální, dvakrát se prohrálo, ale taková situace občas potká každý tým. Slavii pomohla (koronavirová) pauza, po ní hrála už dobře, hlavně zápasy zvládala výborně a už neprohrála. Sestava se ustálila a odehráli několik skvělých zápasů," prohlásil Škoda.