Škoda při nehodě vlaků u Č. Brodu dosáhla 45 milionů korun

Český Brod (Kolínsko) - Škodu při úterní nehodě vlaků u Českého Brodu vyčíslila Drážní inspekce na 45 milionů korun. Z toho na osobním vlaku, ve kterém zemřel strojvedoucí, škoda dosáhla 40 milionů. Uvedl to mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Při nehodě se podle něj zranilo 23 lidí, podle hasičů a záchranné služby bylo zraněných 35. Trať nadále není v provozu, havarované soupravy se nyní odklízejí. Podle informací Českých drah na webu je předpoklad obnovení provozu na trati kolem dnešního poledne.

Podle informací hasičů narazil v úterý kolem 21:30 osobní vlak CityElefant s více než stovkou cestujících do stojícího nákladního poštovního vlaku. Zranilo se 35 lidí, z toho dva těžce zranění pacienti byli letecky transportování do Prahy a Českých Budějovic. Osm středně těžce a 25 lehce zraněných lidí rozvezly posádky záchranné služby sanitkami do nemocnic v Kolíně, Nymburku a v Praze, uvedl mluvčí hasičů Petr Svoboda. Podle nočních informací mluvčí záchranné služby Petry Effenbergerové utrpěli čtyři lidé těžká poranění a 31 cestujících bylo zraněno lehce. Mezi zraněnými bylo i osm nezletilých.

Drážní inspekce uvádí 23 zraněných lidí a úmrtí strojvedoucího osobního vlaku. Škoda na osobním vlaku činí 40 milionů korun, na vozidlech nákladního vlaku pět milionů korun a na lokomotivě nákladního vlaku 300.000 korun.

Video: Srážka vlaků u Českého Brodu

15.07.2020, 05:52, autor: Jaroslav Beneš, zdroj: ČTK

Nehoda se stala na jednom z nejvytíženějších železničních úseků v republice. Provoz na trati je zastaven, rychlíky jezdí odklonem přes Lysou nad Labem. Regionální vlaky jsou nahrazeny autobusy. Pražská integrovaná doprava (PID) na twitteru uvedla, že cestující příměstských linek S1, S2, S7 a S22 musí kvůli náročnosti odstraňování následků nehody a odklánění vlaků počítat ráno s omezením. "Vzhledem k odklonu dálkových vlaků přes Nymburk a Čelákovice je provoz linek S2 a S22 velmi nepravidelný. Návazné autobusové přípoje nelze garantovat," uvedl PID.

Na místo tragické nehody dorazil dnes po půlnoci nehodový vlak, který bude havarované soupravy odtrhávat od sebe. Pomáhat bude i speciální tank drážních hasičů, aby zajistil soupravu před převrácením. Na místo v noci přijel také ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO), podle kterého jde o nejlépe zabezpečenou trať v republice. Technika podle ministra zřejmě neselhala.