Škoda představila Superb plug-in hybrid a elektrické Citigo

Bratislava - Modernizovaný vůz Superb s plug-in hybridním pohonem a automobil Citigo s čistě elektrickým motorem představila dnes v Bratislavě automobilka Škoda Auto. Oba modely, jejichž výroba začne ve druhém letošním pololetí, představují začátek elektromobility mladoboleslavské automobilky.

"Projekt e-mobility bereme vážně. Naším cílem je snížit emise o 30 procent mezi roky 2015 až 2025," řekl předseda představenstva Škoda Auto Bernhard Maier. Dodal, že automobilka v rámci největšího investičního programu vynaloží v příštích pěti letech dohromady dvě miliardy eur (51,6 miliardy korun) do vývoje elektrických vozidel a nových služeb v oblasti mobility.

Elektrifikovaná auta by se podle Maiera na celkovém prodeji značky Škoda měla podílet do roku 2025 asi čtvrtinou. Do konce roku 2022 hodlá Škoda Auto nabízet více než deset částečně nebo plně elektrifikovaných vozů.

