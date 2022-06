Škoda představila nový rallyeový speciál, který nahradí úspěšnou Fabii R5

Mladá Boleslav -Tovární tým Škoda Motorsport dnes večer v Mladé Boleslavi představil nový rallyeový speciál, který by v blízké budoucnosti měl nahradit úspěšný model Škoda Fabia Rally2. Jeho základem je čtvrtá generace fabie, soutěžní model bude mít nově v názvu označení RS.

"V motoristickém sportu znamená stát na místě vždy cestu zpět. Proto jsme při vývoji nového modelu Fabia RS Rally2 využili zkušeností, kterých jsme dosáhli s předchozím modelem. A snažili jsme se optimalizovat každý detail, abychom ještě více vylepšili nejúspěšnější závodní vůz posledních let," uvedl šéf týmu Michal Hrabánek.

Nový speciál má vylepšenou aerodynamiku, vylepšené pohonné ústrojí, elektroniku, bezpečnost a celkové ovládání. Hlavně ale také nový přeplňovaný motor o objemu 1,6 litru.

"Designově se mi auto moc líbí, i když předpokládám, že pro zákazníky nebude takhle zelené," poukázal úřadující český šampion v rallye Jan Kopecký na barvu zelená Mamba, kterou tým pro světovou premiéru zvolil. "Já po autě chci, aby bylo spolehlivé a především rychlé, aby mě poslouchalo, jak já chci, a to jsem přesvědčený, že se podařilo," řekl Kopecký, který se na vývoji nového vozu podílel.

Přestože rychlost auta se ukáže až při závodech, Kopecký byl z vozu nadšený. "Nová platforma autu dává sama o sobě větší stabilitu. Je širší, má delší rozvor a stabilita zejména v zatáčkách je větší. Jezdec nemá problém s nedotáčivostí, motor funguje skvěle už na nízkých otáčkách. Jsem přesvědčený, že to bude skvělé auto," dodal Kopecký.

Kdy se Fabia RS Rally2 představí v ostrém závodě, to ještě není jasné. Mladoboleslavský tým nyní pracuje na povinné homologaci, kterou by chtěl stihnout k 1. srpnu. "Na konci léta bychom jej poté chtěli nasadit do rallye," plánoval Hrabánek. Stejně jako předešlý model ale budou vozy nasazovat soukromé týmy, které si jej musí zakoupit. Cena základního modelu by měla být stejná jako u předešlé fabie, kolem 250.000 eur (zhruba 6,2 milionu korun).