Škoda poskytuje baterie do úložišť

Bateriové moduly, které původně sloužily v celkem pěti vozidlech Škoda Enyaq iV, našly své druhotné využití ve stacionárním úložišti energie. To již automobilka Škoda Auto prezentovala motoristickým novinářům. Vyvinula ho společně se specializovanou firmou.

Kapacita úložiště je až 300 kWh a lze ho tak využít například pro připojení dvou rychlonabíjecích stanic s výkonem až 150 kW.

Škoda předpokládat, že takovéto úložiště využijí ve svých areálech například prodejci jejích vozů. Lze do něho ukládat například momentálně nevyužitelnou energii získanou ze „zelených“ zdrojů – například z fotovoltaického systému umístěného na střeše showroomu nebo autoservisu.

Automobilka předpokládá, že pro úložiště se využijí baterie, které již dosloužily v elektromobilech. Vhodné jsou i ty moduly, u nichž již kapacita poklesla pod garantovanou úroveň 70 procent. V úložišti by pak mohly sloužit ještě řadu dalších let. Experti Škody předpokládají, že celková životnost bateriových modulů bude v kombinaci s využitím ve vozech a v těchto úložištích zhruba patnáct let.

Teprve pak se moduly vydají na recyklační linku a následně poslouží pro výrobu nových baterií.

Škoda chce v příštích letech vytvořit více než čtyři tisíce takovýchto úložišť elektřiny.

Autonaelektřinu.cz