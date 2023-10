Škoda po úterní srážce kamionu s vlakem v Olomouci je 36 milionů Kč

Olomouc - Škoda po úterní srážce kamionu s vlakem na přejezdu v Olomouci-Bělidlech se dostala na 36 milionů korun. Kromě škody kolem 26 milionů na vlakové soupravě a kamionu, které pohltil po nárazu požár, vznikla další na zničené infrastruktuře železniční a tramvajové trati, a to deset milionů, řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Při nehodě bylo pět lidí zraněno, po ošetření v nemocnici byli již propuštěni, řekl dnes ČTK mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher. Řidič polského kamionu byl zadržen, zjistila ČTK. Vlaky tu stále nejezdí.

Nehoda se stala v úterý ráno na přejezdu přes frekventovanou silnici v městské části Bělidla. Přejezd byl zabezpečen světelnou signalizací bez závor, která podle inspekce byla v době nehody v činnosti. Kamion při střetu narazil do palivové nádrže vlakové soupravy a vozy vzápětí pohltil požár. Plameny se přenesly i na osobní auto stojící na druhé straně přejezdu. "Okolnosti nehody budou předmětem vyšetřování, to může trvat v řádu měsíců," řekl ČTK mluvčí Drážní inspekce Drápal.

Policie po nehodě uvedla, že případ vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Mluvčí policie Petra Vaňharová dnes ČTK potvrdila, že řidič kamionu převážející kovové součástky k nábytku, který se s vlakem střetl, je cizinec. "Je zadržen," řekla dnes ČTK bez bližších podrobností policejní mluvčí. Bližší informace by mohla policie podle ní pravděpodobně sdělit ve čtvrtek.

Při nehodě bylo zraněno pět lidí, záchranáři je transportovali do Fakultní nemocnice Olomouc na oddělení urgentního příjmu. Podle mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikiskové se dva lidé nadýchali zplodin hoření, jedna cestující utrpěla pohmoždění krční páteře a řidič kamionu utrpěl úraz hlavy s otřesem mozku. "V nemocnici bylo ošetřeno z této nehody pět lehce zraněných," řekl dnes ČTK mluvčí nemocnice. Dodala, že již byli propuštěni.

Nehoda paralyzovala dopravu v části města včetně MHD, přes přejezd vede i tramvajová trať. Tramvajový provoz v této části města se dosud nepodařilo obnovit a stále nejezdí ani vlaky mezi stanicemi Olomouc-hlavní nádraží a Velká Bystřice. Podle odhadu železničářů by vlaky po tomto úseku mohly začít jezdit dnes dopoledne, odpoledne by měl být obnoven i provoz tramvají. Vyplývá to z informací na webu Českých drah a Dopravního podniku města Olomouce. Podle údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic ČR už není uzavřena silnice vedoucí přes přejezd.