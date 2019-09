Škoda Motorsport se chce nyní soustředit na soukromé týmy

Mladá Boleslav - Piloti továrního týmu Škoda Motorsport se v závěru sezony mistrovství světa pokusí získat tituly mezi jezdci i týmy v kategorii WRC2 Pro, hlavním cílem zástupců mladoboleslavské automobilky jsou ale spokojení privátní klienti. I proto se Škoda Motorsport v příštích letech chce zaměřit hlavně na ně a vlastní závodní program nebude nejvyšší prioritou.

"Vždy chceme, aby existoval souběh našeho zákaznického programu a závodění. Jsou okamžiky, kdy potřebujeme více závodit, a pak jsou období, kdy to můžeme nebo i musíme utlumit. Dostává se to do jiných dimenzí a my potřebujeme naše pracovníky přesunout z továrního týmu do asistence," řekl šéf týmu Michal Hrabánek ČTK a Světu motorů při předání jubilejního 300. vozu Škoda Fabia R5.

Mladoboleslavští se totiž snaží i po prodeji vozu do privátních týmů poskytovat klientům plný servis a řešit s nimi případné problémy. "A pak nastane okamžik, kdy těch specialistů nemáte nekonečné množství. Když poté chcete uspokojit zákazníka, tak ho pošlete k němu a nemůžete ho mít ve svém továrním týmu," uvedl Hrabánek. Stejné priority bude mít tým v roce 2020 a zřejmě i v roce 2021. "Abychom si nezkazili dobré jméno," podotkl.

Jezdci továrního týmu ale i tak závodit budou. "Nastane ale fáze, kdy tovární program půjde trošku níže, aby mohl existovat zákaznický. Jsme ale ve stejném vývojovém cyklu, jako jsme byli i v minulosti," řekl Hrabánek. Změna podle všeho přijde s vývojem nového závodního vozu, který je ale navázaný na sériovou výrobu s příchodem nového modelu značky.

Momentálně se Škoda Motorsport soustředí i na závěr MS, ve kterém usiluje Fin Kalle Rovanperä o titul mezi jezdci a tým chce ovládnout i hodnocení značek. "Na rozdíl od minulých sezon jsme do seriálu vstoupili až ve druhé polovině roku, tak jsme trošku limitováni. Od Portugalska jsme začali body systematicky sbírat," řekl Hrabánek. Rovanperä i Jan Kopecký se představí ve Velšské a Katalánské rallye, poslední závod v Austrálii tým vynechá.