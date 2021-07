Škoda má na Tour de France vlastní mobilní servisní tým

Libourne (Francie) - Automobilka Škoda Auto má na Tour de France vlastní mobilní servisní tým. Stará se o všech zhruba 250 vozů, které automobilka jako sponzor akce poskytuje pořadateli, opravuje ale také vozy Škoda, které patří přímo závodním stájím. Nově ve flotilách přibývají elektromobily nebo vozy s plug-in hybridním pohonem.

Mobilní servisní tým se zabývá všemi druhy oprav, za kterými běžní uživatelé vozů jezdí do servisů. Opravuje bourané vozy, mění rozbitá čelní skla, mění kola či odstraňuje případné závady. Tým sestává z pěti mechaniků, dvou klempířů a jednoho lakýrníka, k dispozici má dva externí řidiče, kteří vozí náhradní díly. S týmem spolupracuje také nezbytný tlumočník.

Někteří mechanici pracují už 18. sezonu v řadě. "Tuhle práci je třeba dělat srdcem. A náš tým to tak má. Jsem spokojený, když vidím, že vše klape, že kluky práce baví a nekoukají, aby už byli v hotelu. Já osobně tu práci dělám taky už 18 let," řekl vedoucí týmu Radovan Beran.

Klempíři se snaží opravovat karoserie v co největší míře bez poškození laku. Proto také mají jen jednoho lakýrníka. "Snažíme se lakovat co nejméně, je to práce velice náročná na prostor, technologie i čas," řekl Beran.

Všech 250 aut je rozděleno do kategorií podle důležitosti. Ředitelský vůz, kterým je letos pro 15 z 21 etap elektromobil Enyaq iV, má přednost, stejně tak komisařské vozy, kterými jsou superby s plug-in hybridním pohonem. Nelze je vyměnit, jsou potřeba v závodě a v perfektním stavu. "Jednou se nám stalo, že řidiči červené komisařské limuzíny zaparkovali na večer na ulici u hotelu a někdo na ně během chvíle naházel květináče. My pak jejich opravou strávili noc," uvedl Beran.

Před závodem mobilní servisní tým auta prohlíží, případně doplňuje nádrže nebo řeší konkrétní požadavky na opravy. "Často už během dopoledního přejezdu dostáváme informaci o tom, že na stanovišti na nás už auto čeká. Na pumpě si vyzvedneme klíče a jdeme na to," uvedl Beran. Na své stanoviště tým každý den dojíždí i stovky kilometrů. Během každé Tour de France provede tým 230 až 250 oprav.