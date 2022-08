Škoda letos již brzy překoná hranici 1000 prodaných elektromobilů v ČR

Již o sto kusů lepší výsledek v prodeji elektromobilů na českém trhu s novými osobními auty zaznamenala tuzemská automobilka Škoda v porovnání s výsledkem za celý loňský rok.

Vyplývá to z čerstvé statistiky Svazu dovozců automobilů.

Tuzemská značka letos od ledna do konce července zaregistrovala do provozu přesně 938 svých elektrických vozů Enyaq a Enyaq Coupé. To znamená, že pravděpodobně již během srpna překoná hranici 1000 kusů.

V samotném červenci dealeři Škody předali zákazníkům v Česku do užívání 156 elektromobilů. Díky tomu je mladoboleslavská automobilka jasnou jedničkou v tomto segmentu. Na druhém místě za ní se s 28 kusy umístil Volkswagen, třetí Hyundai zaznamenal 18 prodaných kusů. Stejné pořadí značek platí také v žebříčku sestaveném po sedmi měsících.

Za sedm měsíců letoška se u nás do provozu zaregistrovalo 2219 elektromobilů a 1859 osobních aut s kombinovaným pohonem typu plug-in hybrid. V roce 2021 touto dobou byl přitom poměr mezi čistými elektromobily a plug-in hybridy opačný. Tehdy jich SDA evidovalo přes 2200, zatímco bateriových elektromobilů jen něco přes 1400 kusů.

Na stále klesajícím celkovém trhu pozvolna roste podíl elektrických vozidel. V červenci činil podíl 2,3 procenta (v případě čistých bateriových elektromobilů) a v součtu s plug-in hybridy již se blíží ke čtyřem procentům.

Autonaelektřinu.cz