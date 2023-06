Škoda Group loni zvýšila zisk o 22 pct na 1,2 mld. Kč, tržby stouply na 18 mld.

Plzeň - Škoda Group, přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, zvýšila meziročně provozní zisk EBITDA (před úroky, daněmi a odpisy) o 22 procent na loňských 50,2 milionu eur, tedy v přepočtu přes 1,194 miliardy korun. Tržby strojírenské skupiny vzrostly o 26 procent na 763,7 milionu eur (přes 18,168 miliardy Kč). Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Plzeňská Škoda Group, součást mezinárodní investiční skupiny PPF, považuje loňské hospodářské výsledky s ohledem na dopady pandemie covidu-19 a na ruskou invazi na Ukrajinu za úspěch. Společnost zahájila transformační program, jehož cílem je vytvořit ze skupiny mezinárodního a konkurenceschopnějšího hráče, řekl mluvčí Jan Švehla. Podle šéfa představenstva Didiera Pflegera, který skupinu řídí od loňského února, je růst upraveného provozního zisku o 22 procent pozitivní a ukazuje, že transformační program přinesl první výsledky. "V rámci skupiny se zvýšily nejen finanční ukazatele, ale také výrobní kapacita a výkonnost. Loni jsme dodali 213 vozů a počet výrobních hodin meziročně stoupl o 29 procent na 4,4 milionu," řekl. Počet prodaných vozidel se meziročně zvýšil o 19 procent.

Skupina zaměstnává 8000 lidí v několika výrobních závodech v ČR a Finsku a v obchodních jednotkách v Německu, Itálii, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. Loni založila dceřinou firmu v Itálii a začátkem roku 2023 získala v Rakousku nový podnik Molinari Rail a v Belgii The Signalling Company, který vyvíjí software pro dopravní prostředky. "V roce 2022 jsme vytvořili více než 900 nových pracovních pozic s vysokou přidanou hodnotou, které mají zásadní pozitivní dopad v regionech, kde skupina působí," uvedl mluvčí. Ke konci loňského roku Škoda Group evidovala přes 7500 zaměstnanců, proti roku 2021 o 14 procent víc.

Podle Hospodářských novin (HN), které dnes otiskly rozhovor s Pflegerem, má skupina ambice už "jen" v dopravních prostředcích pro města a meziměstské vlaky. Výroba lokomotiv pro podnik velikosti Škody podle Pflegera nedává smysl.

HN dále zmínily, že Škoda Group loni prodala práva na značku Škoda mladoboleslavské Škodě Auto, a může ji tak používat jen do roku 2029. Pfleger upřesnil, že "jen" do roku 2027 a pak mají ještě strojírny dva roky opci. "Určitě se budeme na historii Škody vždycky odvolávat. Vybudovat novou silnou značku ale bude lepší. My jsme to rozhodnutí udělali i proto, že si lidé pod značkou Škoda představí většinou auta, a ne nás," uvedl pro HN. Dodal, že loňské výsledky byly mimořádné, protože hospodaření ještě ovlivnil jednorázový příjem z prodeje značky Škoda. S jeho započtením by EBITDA byla přes 180 milionů eur, řekl.

Šéf Škody Group zhodnotil loňský rok jako hodně úspěšný ve výrobě vlaků RegioPanter, jichž si zákazníci objednali přes 260 v různých konfiguracích. "Letošek bude pro nás v dodávkách všech typů kritický, protože máme hodně zakázek, které musíme dokončit. V množství vyrobených vozů porosteme asi o 50 procent," řekl.

Podíl dodávek pro český a slovenský trh tvoří podle Pflegera zatím 60 procent. Půjde o hlavní trh i v budoucnu, ale do konce dekády má jeho podíl na obratu klesnout pod polovinu. "Dalších 20 procent teď dělá východní Evropa, což jsou hlavně zakázky na metro ve Varšavě a elektrické vlaky pro Lotyšsko a Estonsko. Na západní trhy připadá 15 procent," uvedl. Tam jde hlavně o tramvaje pro Německo. Zbytek je hlavně Švédsko a Finsko. Zbytek světa je podle ředitele nejistý. V tuhle chvíli vyjednáváme o velkém kontraktu v Egyptě a podali jsme nabídky například i v Izraeli, řekl.

Podle Pflegera má skupina nasmlouvány zakázky včetně dlouhodobých servisních smluv za 3,5 miliardy eur (přes 83 miliard Kč). Největší jsou teď výroba tramvají pro trojměstí Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg, metro pro Varšavu a tramvaje do Helsinek. "Celkem nyní vyrábíme tramvaje pro 13 měst a vlaky pro Česko, Slovensko, Lotyšsko a Estonsko. Začátkem letošního roku jsme získali zakázku na dodávku nových lůžkových vozů do Finska," dodal.