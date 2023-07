Škoda Group dokončuje v Ostravě první soupravu ComfortJet pro České dráhy

Ostrava - Skupina Škoda Group dokončuje ve svém výrobním závodě v Ostravě první soupravu ComfortJet ze zakázky pro České dráhy (ČD). Konsorcium Siemens Mobility a Škoda Group dodá ČD celkem 20 dálkových vlaků za 12,5 miliardy korun. První testovací souprava vyjede na zkušební provoz na testovacím okruhu ve Velimi na Kolínsku zřejmě ještě během letních prázdnin. Novinářům to v Ostravě řekli ředitel ostravského závodu Martin Bednarz a mluvčí ČD Lukáš Kubát.

"Ve Vídni se vyrábí hrubé stavby, svařence, v Grazu se vyrábí podvozky a tady v Ostravě probíhá montáž. V nejbližších týdnech bude dokončena první testovací souprava a pokračuje výroba druhé soupravy, která by na přelomu září - října měla být také odvezena k testovacímu provozu do Velimi," řekl Bednarz.

Montáž v Ostravě začala na jaře. Každý měsíc podnik dokončuje zhruba pět vozů. Montáž jedné soupravy trvá přibližně dva měsíce. "Začíná se izolacemi, podlahami. Vlak je dnes nabitý elektronikou, elektrikou, je tam moc kilometrů kabelů. Zapojování rozvaděčů je složitá práce, pulty, všechno musí být precizní. Vlaky jsou dnes dimenzovány na 230 kilometrů za hodinu, takže jsou tam vysoké bezpečnostní standardy i pro průjezdy tunelů, nic se nesmí podcenit," popsal práce Bednarz.

Dodávku pro ČD bude tvořit celkem 180 vozů. Každá z 20 souprav bude mít devět vozů s celkovou kapacitou 555 míst k sezení. Soupravy budou sestaveny z vozů první a druhé třídy. Budou mít restaurační oddíl, dětský koutek, úložný prostor pro velká zavazadla či jízdní kola a další části. Součástí zakázky budou ještě další dva vozy, jež si objednala Správa železnic, která je bude využívat k testování tratí.

Dopravce chce vlaky postupně nasadit v letech 2024 až 2026. "Původně to měl být rok 2025. My jsme se se Škodou a Siemensem dohodli, že první vozy s cestujícími by měly vyjet už příští rok," řekl mluvčí ČD Kubát.

Vlaky ComfortJet bude možno využít i na vysokorychlostních tratích. "Budou důležité pro mezinárodní linky. Budou jezdit do Německa, Rakouska, Maďarska, ale třeba také na Slovensko nebo do Dánska. V Německu už rychlost 230 kilometrů v hodině třeba na trati mezi Berlínem a Hamburkem plně využijí," řekl Kubát.

Škoda Group v Ostravě během dvou let rozšířila svůj areál a navýšila počet zaměstnanců o 600. Nyní postavila i třetí montážní linku. Chce nabrat dalších asi 500 lidí, potřebuje zejména zámečníky a elektromechaniky. "V Ostravě bychom se chtěli pohybovat mezi 1800 až 2000 lidmi. Investovali jsme zhruba 150 milionů do obráběcích center, bezmála 400 milionů do lakovací kapacity a do třetí montážní linky dalších 40 milionů korun, tak abychom montážní kapacitu měli dneska vybudovanou na zhruba 150 plně otestovaných vagonů ročně. Plus ještě dokončujeme investici do pracoviště na zkoušení vozů," řekl Bednarz.

Skupina ŠkodaGroup s 8000 zaměstnanci, dříve Škoda Transportation, patří mezi přední evropské výrobce vozů pro hromadnou dopravu. Vyrábí tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlaky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy. V Česku má několik výrobních areálů a jeden také ve Finsku. Za rok 2021 utržila skupina 15,5 miliardy korun. Firma je součástí skupiny PPF.