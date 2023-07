Škoda Group dodá osm souprav metra do Sofie za více než 1,6 miliardy Kč

Škoda Group, přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, získala zakázku na dodávku osmi souprav metra do Sofie za více než 1,6 miliardy korun. Vozy koncepčně navazují na soupravu Škoda Varsovia, dodávanou do Varšavy (na snímku).

Plzeň - Škoda Group, přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, získala zakázku na dodávku osmi souprav metra do Sofie za více než 1,6 miliardy korun. Pro místního dopravce Metropoliten EAD je bude vyrábět v Ostravě a v Plzni. Vozy koncepčně navazují na soupravu dodávanou do Varšavy, na rozdíl od ní ale budou vybaveny klimatizací, řekl dnes ČTK mluvčí Jan Švehla.

"Nová vozidla vstoupí do provozu v roce 2026 a budou jezdit na linkách 1, 2 a 4. Není to poprvé, kdy Škoda dodává vozidla do Bulharska. Od roku 2010 dodala do pěti bulharských měst 210 trolejbusů," uvedl.

Podle Zdeňka Sváty, prezidenta Škody Group pro střední Evropu, je Sofie po Varšavě další metropolí, kam škodovácké metro zamíří. "Zmodernizovali jsme pražské metro, dodávali jsme kompletní trakční výzbroj pro metro v Kyjevě, Budapešti a Jižní Koreji," řekl. Sváta věří, že plzeňská skupina naváže s dopravcem Metropoliten EAD dlouhodobé vztahy, které podpoří budoucí rozvoj sofijského systému veřejné dopravy.

"Zprovozněním nové stanice metra, která se nachází mezi stanicemi Slivnica a Obelia, se zkrátí interval jízdy vlaků na druhé lince metra, což je nutné kvůli zvýšenému toku cestujících ve špičce. To bude spolu s nezbytným částečným zkrácením intervalů ve špičce na linkách 1 a 4 umožněno právě díky osmi novým vlakům," řekl výkonný ředitel Metropoliten EAD Stojan Bratoev. Pro zajištění budoucího efektivního provozu linek 1, 2 a 4 se podle něj počítá s tím, že spuštění provozu nové stanice bude současně s dodávkou výše uvedených vlaků Škoda.

Sofijské metro denně přepraví více než jeden milion cestujících, kteří budou moci za tři roky využívat ke svým cestám osmdesátimetrové soupravy od Škoda Group. "V bulharském hlavním městě jezdí metro částečně také po povrchu, čemuž je i uzpůsobena konstrukce vozidla. Nová vozidla budou s ohledem na teplé podnebí regionu vybaveny výkonnou klimatizací, která zajistí vysoký komfort cestování i během teplých letních měsíců," řekl Švehla. Vlaky budou vybaveny zabezpečovacím systémem s automatickou regulací rychlosti provozu, která zabraňuje dohánění vlaků. Soupravy budou poháněny trakčními třífázovými asynchronními motory, při brzdění bude využívána rekuperace – tedy vracení elektrické energie zpět do napájecí sítě. Konstrukční rychlost bude 90 km/h.