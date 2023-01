Škoda Group dodá estonským drahám dalších deset elektrických třívozových vlaků

Plzeň - Plzeňská skupina Škoda Group, dříve Škoda Transportation, dodá estonským drahám Elron dalších deset elektrických třívozových vlaků. Před dvěma lety podepsala kontrakt na prvních šest souprav, které dostane zákazník do konce příštího roku. Smlouva s Elronem je tak v celkové výši přes 3,5 miliardy korun, tedy téměř 147 milionů eur, řekl dnes ČTK mluvčí strojírenské skupiny Jan Švehla.

"Ve výrobě v závodě Škoda Group v Ostravě už je první z elektrických jednotek z této zakázky," řekl. Moderní vlaky budou mimo jiné obsluhovat nově elektrifikovaný železniční úsek mezi Tallinnem a Tartu, který by měl být dokončen v závěru roku 2024.

Soupravy se širším rozchodem jsou navrženy jako dvousystémové pro napájení 3 kV a 25 kV. Musí odolat klimatickým podmínkám minus 40 až plus 35 stupňů Celsia. Maximální rychlost bude 160 kilometrů za hodinu. Kapacita soupravy je více než 270 sedících cestujících, včetně míst pro cestující na invalidním vozíku, kočárky a jízdní kola, 48 míst je vyčleněno pro oddělenou první třídu. Vozidla jsou plně klimatizovaná, vybavená informačním systémem, wi-fi, systémem počítání cestujících a zabezpečovacím zařízením.

"Naše jednopodlažní elektrické jednotky se velmi dobře osvědčují v regionální dopravě v Česku a na Slovensku, kde jsou velmi oblíbené a dosahují nejvyšších standardů moderní a bezpečné dopravy. První kusy byly dodány už i do Lotyšska, které má obdobná specifika jako Estonsko. Díky této zkušenosti jsme mohli Elronu nabídnout řešení šité na míru," řekl Zdeněk Sváta prezident Škody Group pro střední a východní Evropu.

Elron loni obsloužil 7,1 milionu cestujících. "Poptávka po nových vlacích je vysoká, a proto loni v létě estonská vláda schválila objednávku na nákup dalších deseti vlaků. Díky tomuto rozhodnutí se vlakový park Elronu významně rozšíří, a to o více než 40 procent, což umožní výrazně zlepšit služby pro cestující a posílit obslužnost a jízdní řády," řekl šéf představenstva Elronu Lauri Betlem.

Vlak je postaven na platformě RegioPanter, což je název pro ČR a Slovensko, která se využila i při návrhu vlaků do sousedního Lotyšska. "S tím by se model pro Estonsko mohl srovnávat nejvíc, ale i tak jsou vlaky rozdílné, dle specifikace zákazníků," řekl Švehla. V prosinci podle něj začala příprava výroby hrubých staveb pro první vlak, který je v počáteční fázi svařování a za několik týdnů by se měl montovat. První jednotka by se mohla letos testovat, druhou plánuje Škoda Group převézt poté do Tallinu. Převeze ji na kamionech do lotyšské Rigy a následně pak po kolejích do Estonska.

Hodnota prvního kontraktu na šest elektrických vlaků, náhradních dílů a několikaletého servisu byla v únoru 2021 kolem 1,5 miliardy korun. Estonský železniční dopravce teď využil tehdy podepsanou opci na dalších deset jednotek.