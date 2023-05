Škoda Group dodá 91 trolejbusů za 1,3 mld. Kč do litevského Vilniusu

Plzeň - Plzeňská Škoda Group dodá v letech 2024 až 2025 celkem 91 trolejbusů za 1,3 miliardy Kč do litevského Vilniusu. Smlouva s dopravcem Vilniaus viešasis transportas (VVT) zahrnuje dodávku nízkopodlažních dvanáctimetrových vozidel Škoda 32 Tr. Součástí je také kontrakt na dodávky náhradních dílů pro pravidelnou údržbu na prvních pět let provozu. Pobaltí je pro podnik jedním z nejdůležitějších regionů, Škoda Group už tam dodala stovky vozidel, řekl ČTK Petr Novotný, prezident Components & Bus Mobility.

"Ve Vilniusu je od roku 2018 v provozu 41 trolejbusů Škoda, dalších 125 trolejbusů dodala v minulosti skupina do lotyšské Rigy. Dlouhodobě se tak řadí mezi největší výrobce trolejbusů v Evropě," řekl mluvčí skupiny Jan Švehla. Do Litvy navíc Škodovka dodala také 13 dvoupodlažních elektrických vlakových jednotek. "Máme velký zájem zapojit se do dalších výběrových řízení na vlaky," uvedl Novotný.

Půjde o trolejbusy s trakčními bateriemi a dynamickým dobíjením z vedení, které nevyžadují výstavbu další infrastruktury pro nabíjení, stejně jako elektrobusy. Baterie umožňují ujet bez trolejí nejméně 20 kilometrů. Kromě dobíjení během jízdy je lze nabít v depu. "Tento typ trolejbusu je lépe ovladatelný, pohodlnější a v případě potřeby dokáže objíždět překážky nejen na křižovatkách, ale i v okolních ulicích, čímž se systém veřejné dopravy stane ještě flexibilnějším a efektivnějším," řekl generální ředitel VVT Darius Aleknavičius.

Bezpečnost provozu i vyšší komfort řidičů zajistí kamerový systém ke sledování provozu před vozem i uvnitř a systém Mirror Eye nahrazující klasická vnější zpětná zrcátka. V trolejbusech bude klimatizace. Pro pasažéry tam bude informační systém, wi-fi připojení, rampa pro nástup handicapovaných a zařízení pro neutralizaci virů.

Trolejbusy Škoda mají v litevské metropoli dlouhou tradici. Od 60. let minulého století tam podle Švehly jezdilo několik set vozidel, převážně typu Škoda 9 Tr a Škoda 14 Tr. "Byly vždy oblíbené a považované za velmi spolehlivé. Poslední dodávky starších typů se uskutečnily v 90. letech. Od roku 2018 je ve Vilniusu v provozu 41 trolejbusů s trakční výzbrojí Škoda," dodal.

Plzeňská Škoda Electric ze Škody Group je největším evropským výrobcem trolejbusů, dodala jich přes 14.500 do Evropy, Asie a USA. Dále vyrábí elektrobusy, trakční pohony a motory, tramvaje, elektrické vlaky, vagony do metra a důlní vozy.