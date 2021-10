Škoda Enyaq iV je v Německu třetím nejprodávanějším elektromobilem

V Německu se v září opět zvýšil podíl automobilů s elektrickým pohonem na celkovém trhu s novými osobními auty. Dosáhl již na úroveň bezmála 29 procent. Vliv na to ale má také to, že meziročně se v Německu prodalo v tomto měsíci o 26 procent aut méně. Vyplývá to z čerstvé statistiky německého úřadu pro motorová vozidla KBA.

I tak se ale v Němcku v devátém letošním měsíci zaregistrovalo do provozu 197 000 nových osobních aut. Z toho bylo necelý 34 000 bateriových elektromobilů a téměř 23 000 plug-in hybridů.

Za tři čtvrtiny roku si pak němečtí zákazníci koupili 478 000 automobilů schopných ujet bez emisí alespoň desíkty kilometrů. Poměr mezi elektromobily a auty typu PHEV je téměř vyrovnaný.

Nejúspěšnější značkou na trhu v Německu je domácí Volkswagen, přestože v samotném září se lépe dařílo lépe dařilo Tesle (7900 versus 7000 zaregistrovaných kusů).

Za těmito výrobci následují Mercedes-Benz, BMW a Audi. V žebříčku značek se již za šestý Hyundai na sedmé místo dostala mladoboleslavská Škoda Auto. Ta tak dokázala přeskočit třeba také Renault, Kiu, Smart, Volvo či Opel.

Její elektromobil Enyaq iV se dokonce v září stal třetím nejprodávanějším elektrickým vozidlem na německém trhu. Do provozu se jich zaregistrovalo více než 2100. Lepší byla jen Tesla Model 3 a Volkswagen ID.3.

Pro zajímavost – Volkswagenů ID.4, což je po technické stránce prakticky identický elektromobil jako zmíněná Škoda, se prodalo méně jen něco málo přes tisícovku.

