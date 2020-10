Škoda Electric vyvezla do Prešova deset trolejbusů za 130 mil.

Plzeň - Plzeňská Škoda Electric odeslala v těchto dnech do Prešova deset trolejbusů za zhruba 130 milionů korun. Slovensko je pro firmu velmi silný trh, za posledních deset let dodala do Bratislavy, Žiliny, Banské Bystrice a Prešova přes 200 trolejbusů, řekl ČTK mluvčí mateřské Škody Transportation Michal Tobrman.

Do Prešova teď expedovala šest "dlouhých" kloubových vozidel Škoda 31 Tr a čtyři "krátké" typu 30 Tr. V provozu s cestujícími by se mohly objevit během října, uvedl projektový manažer Jan Naglmüller.

Plzeňské strojírny podepsaly s Prešovem kontrakt v roce 2016, jehož součástí byla opce na další vozy, kterou dopravní podnik nyní uplatnil. "Do Prešova jsme nejprve dodali deset ekologických vozů a díky tomu, jak dobře se osvědčily v provozu, jsme mohli pracovat na další dodávce. Celkem tak bude v Prešově jezdit 20 našich nových trolejbusů, díky čemuž dojde k dalšímu snížení emisí z dopravy ve městě," uvedl obchodní manažer Petr Kasenčák.

Na pořízení nízkopodlažních vozidel získá prešovský dopravní podnik dotaci z fondů Evropské unie.

Škoda Electric je největším evropským výrobcem trolejbusů. Za dobu existence této výroby jich dodala na tuzemský i zahraniční trh na 14.500. Firma s vlastním vývojem nabízí také několik typů bateriových elektrobusů, trakční pohony a motory pro lokomotivy, tramvaje, elektrické jednotky, metro a důlní vozidla. Zaměstnává 800 lidí, z toho víc než 200 specialistů ve vývoji a konstrukci. Její vozy jezdí ve 30 zemích Evropy, Asie a USA. Roční tržby podniku se pohybují kolem čtyř miliard Kč.