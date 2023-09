Škoda bude nabízet elektromobily i v Indii

Na rozdíl do Číny, kde zůstávají v autosalonech značky Škoda v nabídce pouze modely s klasickým spalovacím motorem, chystá Škoda vlastní elektrické vozy pro indický trh. Redaktora portálu Autonaelektřinu.cz o tom v rozhovoru během mnichovského veletru IAA informoval člen představenstva Škody Auto Martin Jahn. Nyní zvažujeme, s jakými elektrickými modely do Indie půjdeme, protože tam je po tomto pohonu poptávka,“ řekl manažer.

Bohužel podle něho ještě řadu let nebudou elektromobily tak levné, jako ještě před pár lety bývaly menší auta s klasickými spalovacími motory. Je dokonce nucen přehodnotit své dřívější tvrzení o tom, že cena čistých bateriových elektromobilů se se srovnatelně velkými a výkonnými a podobně vybavenými spalovacími automobily srovná zhruba v letech 2025 až 2026. „Nyní to vypadá, že to bude později. „Hlavním důvodem jsou materiály, zejména ty pro výrobu baterie. Jejich cena neklesá, naopak stoupá,“ vysvětlil.

Velkou roli v tom podle něho nebude hrát ani případné rozhodnutí o vybudování gigafactory v Líních u Plzně. „Tahle továrna, ať už vznikne kdekoli, bude uvedena do provozu až někdy z pět až šest let. Takže minimálně do té doby, se to na ceně baterií v našich vozech nijak neprojeví,“ doplnil.

Příštím novým elektromobilem Škody s cenovkou nižší než je u současného modelu Kodiaq, se stane Elroq. „Do prodeje se dostane v závěru příštího roku,“ dodal.

I v dalších desetiletích koncern Volkswagen a tedy pochopitelně Škoda podle něho zůstanou u čistých bateriových elektromobilů.

„Amerika řekla, že jde elektrickou cestou, stejně jako Čína a Evropa. Vlastně jen Korea a Japonsko koketují s vodíkem a pak velmi opatrně ho zkoušejí některé evropské automobilky,“ vysvětlil. Navíc se podle něho do vývoje a výroby elektromobilů již nainvestovaly tak značené prostředky, že vlastně jiná cesta ani není možná.

Autonaelektřinu.cz