Škoda Auto zvýšila v pololetí investice o 64 procent na osm miliard korun

Praha - Automobilka Škoda Auto zvýšila v prvním pololetí investice o 64 procent na 329 milionů eur, tedy necelých osm miliard Kč. Firma pokračovala v investicích do vývoje nových vozů, dále do elektromobility a rovněž do infrastruktury a výrobních kapacit závodů. Oznámili to zástupci automobilky.

Investice směřovaly do vývoje nové generace vozů Superb a Kodiaq, které Škoda představí v druhé polovině letošního roku a také do modernizace modelů Scala a Kamiq, které odtajní 1. srpna. Firma postupně rozšiřuje nabídku automobilů zahrnujících elektrické, plug-in hybridní i účinné spalovací vozy.

Během příštích let automobilka uvede šest nových elektromobilů z různých segmentů trhu. Prvním z nich bude plně elektrické kompaktní SUV Elroq, které se představí příští rok. V hlavním závodě v Mladé Boleslavi Škoda letos překonala hranici 500.000 vyrobených bateriových systémů, které se využívají v elektricky poháněných vozech značek Škoda, Volkswagen, Audi a Seat.

Škoda dodala od ledna do června po celém světě 432.200 vozů, což představuje nárůst o 19,9 procenta. V tomto období české závody opustilo 535.200 vozů, což je o 79.000 více než za loňský první půlrok, uvedla firmy.

Provozní zisk automobilky se v pololetí se zvýšil o 34,8 procenta na 911 milionů eur (téměř 22 miliard Kč) - a to i přes negativní dopad prodeje aktiv v Rusku. Tržby stouply o 34,5 procenta na 13,75 miliardy eur (zhruba 330 miliard Kč) a jejich rentabilita zůstala na hodnotě 6,6 procenta, tedy na stejně úrovni jako o rok dříve.

"Nadále jsme se soustředili na překonávání problémů v dodavatelských řetězcích a odměnou je schopnost udržet výrobní linky v chodu. Díky tomu mohou naši zákazníci očekávat kratší dodací lhůty. Nyní musíme zůstat ostražití a pokračovat v tvrdé práci, abychom toto tempo udrželi," uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer.

Škoda v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů - Fabia, Rapid, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq iV, Enyaq Coupé iV, Slavia a Kushaq. Provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem. Zaměstnává celosvětově více než 40.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.