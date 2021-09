Škoda Auto zastaví od 27. září na týden výrobu kvůli nedostatku čipů

Mladá Boleslav - Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto od 27. září zcela zastaví na celý týden výrobu ve všech třech svých závodech v České republice. Důvodem je nedostatek čipů, které se používají v palubní elektronice. Uvedl to dnes týdeník Škodovácký odborář.

Firma podle odborů plánovala hromadnou dovolenou na pondělí 27. září, protože v úterý 28. je svátek svatého Václava. Zaměstnanci by tak s víkendem měli čtyři dny volna. "Zároveň na to navážeme zrušením směn až do konce týdne, a to včetně přesahu do sobotních směn sedmnácti a osmnáctisměnného systému. Tím vyřadíme z provozu produkci po celý týden," uvedl předseda podnikové rady Jaroslav Povšík.

Zaměstnanci dostanou za zrušenou směnu 85 procent průměrného platu, do kterého se započítávají například i mimořádné roční bonusy. Jsou tak na úrovni svého denního výdělku. Podle Povšíka ale hrozí, že se bude muset snížit náhrada mzdy, pokud se bude situace nadále zhoršovat. Lidé pracující ve škodovce by pak podle něj dostávali například 80 procent průměrného platu. Stanovené minimum náhrady mzdy činí 60 procent.

Podle odborů jsou odstávky v továrnách koncernu Volkswagen po celém světě. "Částečně jsou preferovány některé vysokomaržové společnosti jako Porsche a Audi. Plánované odstávky jsou důležité zejména pro plánování dodavatelů a logistických toků," uvedl Povšík.

Odstávka ve výrobě se využije k opravě vytížené okružní křižovatky v Mladé Boleslavi v Průmyslové ulici, kterou stavbaři zároveň rozšíří o jeden pruh. "To výrazně uleví dopravě a urychlí výjezd od 13. brány. V běžném provozu by taková stavební úprava vyvolala neskutečný chaos," uvedl Povšík.

Podle vyjádření odborového předáka se situace s čipy mírně lepší, továrny v Malajsii již obnovily jejich výrobu, ale zatím ne na maximum. Povšík odhaduje, že do konce roku se plná výroba včetně přesčasů nerozjede. "Situace pravděpodobně nebude konsolidovaná ani v roce 2022, minimálně na začátku roku v prvním a druhém kvartálu," uvedl.

Povšík zároveň prohlásil, že odbory ve spolupráci s firmou udrží zaměstnanost na nejvyšší možné úrovni. "Možná dojde k dílčím přesunům zaměstnanců, ale vždy pod plnou kontrolou odborů KOVO ve Škoda Auto," uvedl. Horší situace podle něj hrozí s přechodem na elektromobilitu, když bude počet zaměstnanců odpovídat typům přidělených produktů v rámci koncernu. "To, co se nyní děje s čipy, zvládneme," dodal.

V tomto týdnu stojí výroba také v kolínské Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, i zde je důvodem nedostatek čipů. Výroba malých vozů Toyota, Peugeot a Citroën by se měla obnovit v neděli 19. září večer, tedy noční směnou na pondělí.

Škoda Auto zaměstnává téměř 39.000 lidí, z toho v Česku asi 34.000. Jde o kmenové zaměstnance, kromě nich v automobilce pracují i agenturní pracovníci. Průměrná tarifní mzda ve Škoda Auto se pohybuje kolem 56.000 korun.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.