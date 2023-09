Škoda Auto vstoupila na vietnamský trh. Ročně chce prodávat 30.000 až 40.000 aut

Hanoj - Škoda Auto vstoupila na vietnamský trh. Letos plánuje odbyt řádově stovek aut. Ve střednědobém horizontu chce ve Vietnamu prodávat 30.000 aut ročně a po roce 2030 překročit hranici 40.000 vozů. V plánu má rychlé rozšíření dealerské sítě z letos plánovaných šesti na 20 prodejen do roku 2025 a během pěti let plánuje až 30 autocenter. Během představení značky v Hanoji to uvedl člen představenstva Škody Martin Jahn.

První otevřené dealerství v Hanoji bude nejprve nabízet SUV vozy Karoq a Kodiaq dovezené z východočeských Kvasin. Od příštího roku automobilka plánuje s místním partnerem TC Group výrobu vozů z plně rozložených sad v nově budovaném závodě.

Modelové portfolio se bude postupně rozšiřovat podle požadavků zákazníků. Ve druhé fázi příští rok Škoda plánuje dovoz modelů Octavia a Superb. Počítá rovněž s uvedením rodiny plně elektrických vozů Enyaq.

Během druhé poloviny roku 2024 Škoda zahájí dovoz vozů Kushaq ve formě kompletně rozložených sad (CKD – Completely Knocked Down) z indického závodu v Púně k finální montáži ve Vietnamu. Výrobní halu TC Group staví v průmyslovém parku Viet Hung v provincii Quang Ninh. V závislosti na vývoji trhu je v plánu postupné navyšování výroby tak, aby po roce 2027 dosáhla až 27.000 vozidel ročně. Kapacita by mohla být v budoucnu rozšířena s výhledem na export modelů Škoda do celého regionu jihovýchodní Asie ASEAN.

"Stáváme se součástí dynamické ekonomiky Vietnamu a oslovujeme novou skupinu zákazníků na tomto významně rostoucím trhu. Jde také o další krok v naší zrychlující strategii internacionalizace, k posílení pozice značky v regionu ASEAN a k zintenzivnění synergií mezi našimi dvěma klíčovými trhy v Indii a Evropě," uvedl předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer.

Vietnamští zákazníci mají podle šéfa regionálního zastoupení Škody Ondřeje Černého specifické požadavky a preferují osobní kontakt s prodejci. Autosalony sídlí na okrajích měst a menší pobočky mají v centru, třeba ve velkých nákupních centrech. Mezi požadovanou výbavu patří klimatizace, elektricky nastavitelná sedadla, kožené čalounění nebo kotoučové brzdy. Velkou roli hraje design a hodně se dbá na konektivitu a propojení s mobilními telefony. Škoda také přizpůsobila svá vozidla místním normám a podmínkám, například kvalitě paliv a hustému motocyklovému provozu. Modely pro místní trh jsou vybaveny mimo jiné funkcemi jako udržování v jízdním pruhu nebo radar středního dosahu.

Automobilový trh ve Vietnamu roste mimořádným tempem a již nyní je čtvrtým největším odbytištěm aut v jihovýchodní Asii. V současnosti zde připadá 38 vozidel na 1000 obyvatel, ale zároveň ve stomilionovém Vietnamu jezdí asi 70 milionů motocyklů.

Zatímco v roce 2021 se ve Vietnamu prodalo přibližně 287.000 aut, v loňském roce již prodej stoupl na 367.000 vozů. Očekává se, že od roku 2023 bude odvětví těžit ze zvýšené domácí poptávky a vládních podpůrných programů. Postupně mají také klesat dovozní cla. Počet vozidel na 1000 obyvatel by se tak již za tři roky měl zvýšit na 57.

Vietnamskému trhu v současnosti dominují japonské a jihokorejské firmy. Nejoblíbenější značkou je Toyota s tržním podílem 24 procent, následují Hyundai (18 procent), Kia (13 procent), Mitsubishi (devět procent) a Mazda a Honda (po osmi procentech).

Škoda Auto v současnosti nabízí zákazníkům 11 modelových řad: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq, Enyaq Coupé, Slavia a Kushaq. V roce 2022 prodala 731.000 vozů. Provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem. Zaměstnává celosvětově více než 40.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.