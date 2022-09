Škoda Auto si nechala registrovat dvě nová jména pro své modely

Mladá Boleslav - Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto si nechala u Úřadu průmyslového vlastnictví registrovat dvě nová jména pro své modely. Jde o jména Sharyaq a Prediaq. Vyplývá to z vyhledávacího formuláře ochranných známek úřadu, nové názvy lze nalézt pod čísly přihlášek 581093 a 581094. Vyjádření Škoda Auto ČTK zjišťuje. Mohlo by se například jednat o názvy nových elektrických modelů, které Škoda chystá.

Nové názvy modelů nesou písmeno "Q" na konci, které automobilka používá pro modelovou řadu vozů SUV, konkrétně například u modelů Kodiaq, Karoq, Kamiq nebo elektrický Enyaq iV. Napovídá to, že nové modely by mohly být také z řady SUV.

Škoda již dříve uvedla, že do roku 2026 uvede na trh tři nové čistě elektrické modely a další budou následovat. Podíl čistě elektrických vozů na prodejích značky má v Evropě do roku 2030 vzrůst na více než 70 procent.

Automobilka Škoda Auto investuje v příštích pěti letech dalších 5,6 miliardy eur (tedy zhruba 138 miliard Kč) do elektromobility a 700 milionů eur (přibližně 17,2 miliardy Kč) do digitalizace. Loni firma uváděla, že chce do pěti let do elektromobilů investovat 1,4 miliardy eur, tedy čtvrtinovou částku.

Během pěti let uvede Škoda elektromobil v kategorii malých vozů, dále kompaktní elektrické SUV a také sedmimístný rodinný vůz. Konkrétní představu sedmimístného elektrického SUV nabízí studie Vision 7S. Vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen má baterii s kapacitou 89 kWh, která umožňuje dojezd více než 600 km a dobíjení až 200 kW. Další elektromobily budou následovat do roku 2030.

Škoda Auto letos za první pololetí dodala zákazníkům v celém světě 360.600 aut, což je meziroční pokles o 30 procent. Provozní zisk klesl na 676 milionů eur (16,6 miliardy Kč) z loňských srovnatelných 974 milionů eur (23,9 miliardy Kč). Pokles způsobily hlavně vyšší náklady na výrobu a nepříznivý vývoj směnných kurzů. Na výsledky má vliv také rusko-ukrajinský konflikt. Tržby za leden až červen zůstaly v meziročním srovnání téměř beze změny a činily 10,2 miliardy eur (250,4 miliardy Kč).