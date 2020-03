Škoda Auto se obává problémů se zásobováním díly

Praha - Automobilka Škoda Auto se kvůli koronaviru obává problémů se zásobováním díly vyráběnými v Číně. Díly se dodávají do různých závodů firmy, postiženo jich tak může být v případě nedostatečných dodávek více, řekl dnes ČTK vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. Firma zaměstnancům doporučuje, aby zvážili nutnost všech svých pracovních cest do zahraničí.

"V souvislosti s koronavirem ponechávají někteří naši čínští dodavatelé své závody nadále zavřené nebo v nich výrobu pomalu rozbíhají," řekl Kotera. "To může vést k případnému nedostatečnému zásobování díly a subkomponenty vyráběnými v Číně," uvedl.

Díly vyráběné v Číně se dodávají do závodů automobilky, kde se následně montují do aut. Co by případný výpadek dodávek způsobil, Kotera neuvedl. "U příslušných dodavatelů nadále pozorně sledujeme denní vývoj a průběžně vyhodnocujeme potenciální rizika pro výrobu vozů," řekl Kotera.

Firma nyní také řeší, jak vyjít vstříc zaměstnancům, kteří se kvůli zavřeným školám musí starat o své děti. Zaměstnanci mají podle Kotery tři možnosti, jak nastalou situaci řešit. Pokud to typ práce umožňuje, může zaměstnanec pracovat z domova, poté dostává plnou mzdu. Zaměstnanec může využít také paragraf péče o dítě, následně dostává 60 procent mzdy.

Pečovat o dítě na základě paragrafu může zaměstnanec po dobu devíti kalendářních dnů, respektive 16 kalendářních dní v případě rodičů samoživitelů. "Jak bude Škoda Auto postupovat po uplynutí devíti, respektive 16 kalendářních dnů, bude brzy upřesněno po jednání se sociálním partnerem," řekl Kotera.

Automobilka lidem také umožní po dohodě s nadřízeným čerpat dovolenou, náhradní volno nebo volno z napracovaných hodin.

Firma zaměstnancům doporučuje, aby zvážili nutnost všech svých pracovních cest do zahraničí. Vycestovat je povoleno do zemí, které nejsou podle interních nařízení považovány za rizikové.

Škoda Auto loni dodala do celého světa 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 zaměstnanců, z toho v ČR téměř 34.000 lidí.