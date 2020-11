Škoda Auto potvrdila přesun výroby Superbu do Bratislavy

Berlín - Automobilka Škoda Auto dnes oficiálně potvrdila dřívější informace ČTK, že se výroba příští generace modelu Superb přesune spolu s výrobou Volkswagenu Passat do Bratislavy. Vývoj obou aut bude v České republice. Výroba vysoce ziskového SUV Kodiaq zůstane v Kvasinách, spekulovalo se o jejím přesunu do Německa. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě. Informaci dnes potvrdil také koncern Volkswagen.

Automobilka uvádí, že přesunem výroby Superbu získá potřebné kapacity pro navýšení objemu výroby SUV Kodiaq a Karoq. "Vítáme rozhodnutí týkající se plánování vytíženosti koncernových závodů. Ve společnosti Škoda Auto získáme v České republice dodatečné kapacity, které jsou naléhavě potřebné pro náš růstový plán. Tím vytvoříme podmínky pro další expanzi naší značky při současném zachování vysoké ziskovosti," řekl předseda představenstva Thomas Schäfer.

Výroba Superbu se má z Kvasin do Bratislavy přesunout v roce 2023. "Kapacity, které se brzy uvolní, společnosti umožní zvýšit výrobu těchto modelů SUV, po nichž je velká poptávka, a navíc umožní v Kvasinách vyrábět další model značky Škoda. K tomu je třeba zdůraznit, že zákazníci díky celkově rozšířeným výrobním kapacitám získají výhodu v podobě kratších dodacích lhůt," uvedla Škoda v tiskové zprávě.

Passaty se dosud vyráběly v dolnosaském Emdenu, kde se po elektrickém modelu ID.4 bude montovat vůz VW Aero, který je dalším autem na elektrický pohon. Loni koncern sestavil zhruba 544.000 Passatů, celkem jich pak vyprodukoval přes 30 milionů.

Škoda Auto dnes také oznámila, že získala od koncernu zodpovědnost za trhy v Rusku a severní Africe, již dříve ji koncern VW pověřil řízením aktivit celého koncernu v Indii. "Považuji za důležitý signál, že značka Škoda v koncernu Volkswagen zároveň převezme ještě větší odpovědnost. Vedle regionu Indie budeme v budoucnu řídit také růstové trhy v Rusku a v regionu severní Afriky. Skutečnost, že vedení koncernu nám svěřilo tyto úkoly, zdůrazňuje velkou důvěru ve schopnosti zaměstnanců společnosti Škoda Auto," uvedl Schäfer.

Přesun výroby Superbu do Bratislavy kritizují odbory. "Koncern Volkswagen Česku ukradl nejziskovější vlajkovou loď," řekl ČTK odborový předák Jaroslav Povšík. Představenstvo Škody Auto za zachování výroby Superbu podle něj málo bojovalo, podle jeho názoru i z obav o funkci. Firmy se nezastala ani vláda, uvedl Povšík.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 lidí, z toho v ČR téměř 34.000.

Automobilce Škoda Auto za prvních devět měsíců letošního roku klesl provozní zisk o 60 procent na 469 milionů eur (12,9 miliardy Kč). Negativní dopad na hospodaření měl zejména nižší objem prodeje způsobený epidemií nemoci covid-19, vývoj směnných kurzů a také mimořádné výdaje spojené s emisemi.