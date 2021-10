Škoda Auto ode dneška až do konce roku omezí či zcela zastaví výrobu

Mladá Boleslav - Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto od dnešního dne pravděpodobně až do konce roku výrazně omezí či zcela zastaví výrobu nových aut. Důvodem je nedostatek čipů, které se používají v palubní elektronice. V tomto týdnu bude stát výroba ve všech závodech s výjimkou Kvasin, kde bude výroba fungovat v omezeném režimu ve svařovnách, v lakovně a na montáži.

Podle Škody může za nedostatek polovodičů snížení produkce výrobců v Asii, a to kvůli pandemii koronaviru. Nejde o první zastavení výroby ve Škodě kvůli chybějícím čipům. "Následky tvrdě zasáhly celý automobilový průmysl, některé konkurenční značky své závody již kompletně uzavřely do konce roku 2021. Této globální krizi se nedokáže vyhnout ani společnost Škoda Auto. Také my budeme muset výrobu výhledově od 42. kalendářního týdne do konce roku výrazně omezit, případně úplně zastavit," řekl ČTK vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera.

Škoda bude dokončovat vozy, kterým kvůli nedostatku čipů chybí některé součástky. Počet rozdělaných skladovaných vozů se dlouhodobě pohybuje mezi 30.000 a 50.000. Prioritou firmy je podle Kotery zajištění pracovních míst i odpovídající výše náhrady mzdy zaměstnanců. Ti nyní zůstávají doma za 85 procent průměrné mzdy, podle odborů ale hrozí snížení na 80 procent.

"Předpokládáme, že výroba polovodičů se v druhé polovině roku 2022 opět začne postupně rozbíhat. Celá situace spojená se zásobováním by se měla následně zklidnit," řekl Kotera.

Podle odborů se lidé nemají obávat propouštění. "Od 1. listopadu bude připravena redukovaná norma obsluhy a tato vyvolá okamžité pozastavení nástupů personálu a maximální využití přirozené fluktuace kmenového personálu a agenturních pracovníků," uvedly odbory. Fluktuace také umožní přestup agenturních pracovníků do kmenových stavů.

Ve hře je také přesun pracovníků mezi jednotlivými provozy podle potřeby. Prioritně se budou zaměstnanci přesouvat v rámci jednoho závodu, v případě nutnosti ale i mezi závody Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí. "V minulosti dokonce při převisu personálu převážely desítky autobusů zaměstnance z Vrchlabí do Mladé Boleslavi, z Vrchlabí do Kvasin a rovněž z Kvasin do Mladé Boleslavi," uvedly odbory.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.