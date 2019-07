Škoda Auto investovala v prvním pololetí o 33,8 procenta více

Mladá Boleslav - Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto investovala v letošním prvním pololetí 369 milionů euro (asi 9,4 mld. Kč), meziročně o 33,8 procenta více. Peníze šly na výzkum a vývoj, na nové modely, digitalizaci a elektromobilitu, uvedla firma v tiskové zprávě.

Škoda v polovině května představila své první dva elektrifikované sériové modely, a to Citigo a Superb. Do roku 2022 představí Škoda Auto 30 nových modelů, z nichž více než deset bude elektrifikovaných. Jsou tak zapotřebí mohutné investice do vývoje.

Mateřská společnost Volkswagen už ve čtvrtek uvedla, že provozní zisk Škody Auto v letošním prvním pololetí meziročně vzrostl o tři miliony eur na 824 milionů eur (21 miliard Kč). Tržby se zvýšily o 10,8 procenta na téměř 10,2 miliardy eur (260 miliard Kč).

Klesly naopak dodávky vozů zákazníkům. V prvním pololetí firma celosvětově dodala 620.900 vozů, což představuje meziroční pokles o 4,9 procenta. Pokles zavinila především situace na čínském trhu, který je pro firmu nejdůležitějším na světě. Dodávky vozidel značky celosvětově bez čínského trhu totiž meziročně vzrostly o 1,6 procenta.

"Navzdory stále složitějšímu tržnímu prostředí spojenému s celkovým poklesem zahraničních trhů jsme v prvním pololetí roku 2019 zvýšili tržní podíly v Evropě a zámoří, a dosáhli tak solidního provozního výsledku lehce nad úrovní předchozího roku," uvedl člen představenstva Klaus-Dieter Schürmann.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,25 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.