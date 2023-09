Sklizni na arcibiskupské vinici ve Velehradě přeje slunečné počasí

Velehrad (Uherskohradišťsko) - Dozrávání hroznů i jejich sklizni přeje na arcibiskupské vinici ve Velehradě na Uherskohradišťsku slunečné počasí. Minulý týden tam pracovníci společnosti Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, které vinice patří, sklízeli odrůdu Sauvignon. V tomto týdnu sklízejí odrůdy Chardonnay a Hibernal, z nichž firma vyrobí cuvée. Úroda bude lepší než loni, řekl ČTK ředitel církevního podniku Jakub Dostalík.

Kromě vinice ve Velehradu má společnost i další v nedalekém Hluku na Uherskohradišťsku. V součtu zabírají zhruba 12 hektarů. Zatímco v Hluku sklízí podnik vinnou révu strojově, ve Velehradě ručně. Sklizeň by podle Dostalíka měla skončit zhruba za dva týdny. "Letos je na nás počasí velmi milostivé. Zatím nám moc neprší. Očekáváme, že úroda tomu bude odpovídat," uvedl ředitel.

Kromě pracovníků vinařského podniku hrozny ve Velehradu sklízejí i zaměstnanci dalších církevních společností a obchodních partnerů. Vinice vysazená před čtyřmi lety poprvé plodila loni. Zatímco před rokem se tam z jedné vinné hlavy sklidil zhruba kilogram hroznů, letos by to odhadem mohly být čtyři kilogramy, možná i více. "Vinice se nám dostala do plného plození, takže letos už úroda je taková, jaká by měla být. Loni jsme měli panenskou sklizeň, ta je ještě slabší," řekl Dostalík.

Naopak na vinici v Hluku bude úroda meziročně o něco nižší. Na jaře tam totiž vinou deštivého počasí napadla kvetoucí vinnou révu plíseň šedá. Přesto by letošní sklizeň podniku měla být výrazně lepší než loni, kdy se na obou vinicích urodilo 45 tun hroznů. "Očekáváme tak 70 tun. Hrozny vypadají velmi dobře, cukernatosti zatím taky vypadají velmi pěkně. Počasí tím, že je sucho, fouká trošku, tak nám to jde do karet, jak se říká," uvedl ředitel.

Další desítky tun hroznů plánuje podnik stejně jako v minulých letech nakoupit od jiných pěstitelů. "Myslím si, že letos vyrobíme k 90.000 litrů vína," řekl Dostalík. Loni to bylo přibližně 55.000 litrů.

Ve Velehradě má podnik vysazeny odrůdy Sylvánské zelené, Tramín červený, Chardonnay, Pálava, Sauvignon a Hibernal. Na vinici v Hluku vysazované v letech 1997 až 2003 pěstuje Rulandské šedé, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský, Cabernet Moravia, Svatovavřinecké a Modrý Portugal. Společnost vyrábí především mešní vína, hrozny k jejich výrobě musejí mít minimální cukernatost 21 stupňů. "Hibernal, který teď sbíráme, zatím na vinohradě vypadá, že bude mít kolem 25, což je velmi příjemné. Uvidíme, jak nám vyjde Pálava. Loni nám vyšla skoro na 27, letos si myslím, že by mohla taky tak," řekl Dostalík.

Vína společnost skladuje v historických sklepích pod Arcibiskupským zámkem v Kroměříži, kde jsou také k dostání. Zájemci si je mohou koupit i v kroměřížské podnikové prodejně, v Arcibiskupském paláci v Olomouci nebo na e-shopu. Tradice výroby mešního vína sahá v Kroměříži až do středověku.