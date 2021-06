Sklizeň ovoce má letos vzrůst o šest procent, výrazně více bude meruněk

Holovousy (Jičínsko ) - Letošní sklizeň ovoce v České republice by měla meziročně vzrůst o šest procent na 150.413 tun. Proti průměru sklizní předchozích pěti let by měla být vyšší o necelých pět procent. Jarní mrazy úrodu nesrazily. Výrazný nárůst sklizně se čeká u meruněk, pokles bude u švestek a višní. Vyplývá to z odhadu sklizně provedeného k 15. červnu Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Roční hodnota ovoce sklizeného českými sadaři se pohybuje kolem 1,3 miliardy korun.

"Letos očekáváme v podstatě průměrnou sklizeň ovoce," komentoval pro ČTK odhad sklizně předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Upozornil, že po chladném a deštivém jaru je vegetace opožděná. Jabloní, které jsou hlavním ovocným druhem, se to dotýká tím, že k propadu plůdku dochází až nyní. Ludvík proto předpokládá, že se nenaplní odhad zvýšení sklizně jablek o šest procent a jejich sklizeň nakonec bude průměrná. Zatím se u jablek čeká sklizeň na úrovni 125.600 tun.

Na obtížnost letošního odhadu upozornil i ÚKZUZ. "Odhad sklizně byl poznamenán tím, že po dlouhé chladné periodě nedošlo v mnoha sadech k pravidelnému červnovému propadu. Propad plůdku je i odrůdově specifický," uvedla mluvčí ústavu Ivana Kršková. Nevyloučila, že zářijový odhad sklizně by se mohl od červnového výrazně lišit.

Velmi chladné a deštivé počasí v době květu se projevilo horším opylením u švestek, třešní a višní, takže jejich úroda by měla být z dlouhodobého pohledu o sedm až 17 procent nižší. I tak by si švestky měly odhadovanou sklizní 7534 tun udržet po jablkách pozici druhého hlavního ovocného druhu v Česku. Na třetím místě by měly zůstat hrušky, u nichž se čeká zvýšení sklizně o 14 procent na 6553 tun.

Výrazný nárůst sklizně se čeká u meruněk, meziročně pětinásobně na 2418 tun. Proti pětiletému průměru to je zvýšení dvojnásobné. Ludvík upozornil, že úrodu meruněk v posledních letech často decimují jarní mrazy, což byl i případ roku 2020. "Meruňky v posledních pěti letech třikrát zmrzly. V normálním roce by měla být úroda meruněk kolem 2500 tun," řekl Ludvík. Dodal, že v Evropě se letos čeká velmi nízká sklizen meruněk a broskví, a to kvůli jarním mrazům ve Itálii, Francii a Španělsku