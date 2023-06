Sklizeň ovoce letos klesne o čtvrtinu a bude nejnižší za posledních šest let

Holovousy (Jičínsko) - Sklizeň ovoce v České republice by měla letos meziročně klesnout o 24 procent na podprůměrných 125.157 tun. Měla by tak být nejnižší od roku 2017, tedy za posledních šest let. Proti průměru sklizní předchozích pěti let by měla být nižší o 16 procent. Výrazný meziroční pokles úrody se čeká u meruněk, které postihly mrazy. Propad bude také u švestek a jabloní. Vyplývá to z odhadu, který k 15. červnu provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Na poklesu sklizně se podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka odrazilo meziroční snížení ploch sadů o výrazných 8,3 procenta na 11.214 hektarů. Představovalo to úbytek milionu stromů a keřů. Sadaři ke kácení přistoupili kvůli nízkým výkupním cenám ovoce a dlouhodobé ztrátovosti pěstování.

Úrodu negativně ovlivnilo i počasí. "Meruňky zasáhly mrazy, ostatní ovocné druhy postihlo méně příznivé počasí na jaře v době květu," řekl. Projevilo se i to, že loňská úroda byla nadprůměrná a stromy po ní letos méně kvetly.

Úroda jablek, které jsou hlavním ovocným druhem, by měla meziročně klesnout o 26 procent na 102.652 tun. V porovnání s pětiletým průměrem to představuje pokles o 16 procent. Přes zimu sadaři vykáceli 11 procent jabloňových sadů a jejich výměru snížili na 5236 hektarů. Podle ovocnářů to představuje výpadek sklizně asi 10.000 tun. Loni se v Česku sklidilo nadprůměrných více než 138.000 tun jablek.

"Pořadí nejvíce pěstovaných odrůd se nemění, stále nejvíce se pěstuje odrůda Golden Delicious, následována odrůdami Idared a Jonagold," uvedl ÚKZÚZ. Odrůdy Golden Delicious by se mělo letos sklidit téměř 23.000 tun.

Zásadní meziroční propad sklizně o 74 procent na pouhých 449 tun se čeká u meruněk. V minulých pěti letech byla průměrná sklizeň meruněk 1613 tun. U švestek se čeká pokles sklizně o 37 procent na 6466 tun. Nižší bude letos v meziročním porovnání i úroda višní, broskví, rybízu a malin a ostružin.

Naopak nárůsty sklizně se čekají u hrušní a třešní, a to meziročně shodně o 18 procent na 8734 tun u hrušní a na 1756 tun u třešní. "U hrušní se výnos liší výrazně v závislosti na regionu. V Čechách došlo na začátku června k výraznějšímu propadu plůdků a výnos hrušní letos nejspíše bude držet Morava," uvedla mluvčí ÚKZÚZ Ivana Kršková.

Peckoviny podle ní utrpěly kvůli chladnému a deštivému jarnímu počasí. "V případě meruněk jsou výjimkou malé lokality, které se díky vhodné kombinaci odrůdy a expozice výraznému poškození (mrazy) vyhnuly," uvedla Kršková.

Na ceny ovoce v obchodech nemá výše úrody u českých sadařů zásadní vliv. Česká republika je v produkci čerstvého ovoce soběstačná jen z 30 až 40 procent, takže ceny ovoce na pultech obchodů se řídí vývojem trhu a cen v Evropě.