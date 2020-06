Sklizeň ovoce bude kvůli mrazům podprůměrná ve výši 134.798 tun

Holovousy (Jičínsko) - Letošní sklizeň ovoce v České republice bude kvůli jarním mrazům opět slabá a měla by činit podprůměrných 134.798 tun. V porovnání s loňskou velmi nízkou sklizní by měla sice vzrůst o 3,8 procenta, ale proti průměru sklizní posledních pěti let bude propad činit 12 procent. Razantní pokles úrody se čeká u meruněk. Vyplývá to z odhadu sklizně provedeného k 15. červnu Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).

"Zejména jsou poškozené meruňky a třešně, škody ale budou i u dalších ovocných druhů," řekl ČTK předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Mrazy ovocné sady zasáhly v několika vlnách v březnu a v dubnu. Úrodu ovoce mrazy srazily i v roce 2019.

Kromě mrazů se však podle mluvčí ÚKZÚZ Ivany Krškové na letošní úrodě negativně projeví i silné deště a krupobití, které Česko zasáhly v minulých týdnech. "Z tohoto důvodu lze očekávat pokles výnosů a kvality produkce, což se může projevit již v odhadu sklizně jádrovin k 1. září," uvedla Kršková.

Sklizeň jablek, která jsou hlavním ovocným druhem, by měla letos vzrůst o osm procent na 111.232 tun. Proti pětiletému průměru by však měly být úroda jablek nižší o 12 procent. Meziroční poklesy sklizně čekají pěstitelé jablek ve středních a východních Čechách. "I jablka byla poškozena mrazy. Očekáváme, že kvůli mrazům bude vyšší podíl jablek určených na průmyslové zpracování," řekl Ludvík.

Mrazy významně srazily úrodu meruněk a třešní, a to hlavně na Moravě. Úroda meruněk by měla letos meziročně propadnout o 75 procent na 525 tun. Mrazy srazily i úrodu třešní, u nichž ovocnáři čekají meziroční pokles téměř o 50 procent na 1126 tun. Úrodu třešní navíc v minulých dvou týdnech významně poškodily silné deště. "Není vyloučeno, že kvůli dešťům půjde úroda třešní proti odhadu ještě o polovinu dolů," řekl Ludvík.

Sklizeň višní by měla meziročně klesnout o 12 procent na 5079 tun. U hrušní se čeká nárůst o dvě procenta na 6397 tun. Opět velmi slabá úroda necelých 500 tun se čeká u broskví, které se v Česku přestávají pěstovat. Ještě v polovině 90. let minulého století se roční sklizeň broskví pohybovala na úrovni 11.000 tun. Pěstování broskví v Česku neuneslo konkurenci dovážených broskví z Itálie, Řecka a Španělska.

Z dlouhodobého pohledu si nadále dobře stojí pěstitelé švestek. Jejich úroda by měla sice meziročně klesnout o osm procent na 8389 tun, ale v porovnání s pětiletým průměrem se čeká nárůst o pět procent. U švestek se projevují nové výsadby.

Loni ovocnáři odhadli ztráty kvůli poklesu produkce a zhoršení kvality asi na 200 milionů korun. Od státu na kompenzace škod z mrazů dostali loni přiděleno 50 milionů korun. Úrodu mrazy v Česku decimovaly i v letech 2017, 2016 a 2011. Proti škodám z mrazů se nelze pojistit.

Případné kompenzace škod z letošních mrazů budou podle Ludvíka věcí dalších jednání. Uvedl, že finanční objem celé sklizně ovoce v ČR se pohybuje kolem 1,5 miliardy korun. Desetinový pokles sklizně tak znamená výpadek v tržbách kolem 150 milionů korun. Ne všechny ovocnářské podniky jsou však postiženy stejně.

Výpadek tržeb by ovocnářům mohly částečně kompenzovat vyšší ceny ovoce, zejména meruněk a třešní. Například letošní sklizeň meruněk v Evropě bude především kvůli mrazům nejnižší za posledních 17 let, což se odráží i v cenách. Nynější nadprůměrné ceny jablek na úrovni 42 korun za kilogram půjdou s novou sklizní dolů, očekává Ludvík.