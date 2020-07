Sklizeň obilovin i řepky bude letos nižší než loni

Praha - Sklizeň základních obilovin letos podle prvních odhadů proti loňskému roku klesne o 3,3 procenta na 6,784 milionu tun. Jejich hektarový výnos má být nižší o dvě procenta. Řepky by měli zemědělci sklidit 1,135 milionu tun, meziročně o 1,9 procenta méně. Vyplývá to z prvních odhadů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

"Zejména menší zemědělci jsou ve svých odhadech hektarových výnosů zatím opatrní, což může souviset s nedostatkem srážek z počátku jara či obavami z poškození porostů vlivem dalšího průběhu počasí," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Nejpěstovanější plodinou na českých polích je letos pšenice ozimá, která zabírá třetinu z celkové osevní plochy. Statistici ale očekávají, že její sklizeň letos klesne o téměř šest procent na 4,445 milionu tun. Důvodem je snížení osevní plochy o zhruba pět procent a také nižší hektarový výnos. Pšenice jarní se podle odhadů sklidí 103.000 tun, o 7,3 procenta více než loni.

Úroda ječmene jarního vzroste mírně na 1,081 tun, ječmene ozimého by naopak mělo být sklizeno asi 625.000 tun, tedy o tři o procenta meziročně méně. Díky rozšíření osevní plochy by na 159.000 tun měla vzrůst produkce žita. Úroda ovsa pak má být asi o pětinu vyšší, zemědělci by ho měli sklidit 164.000 tun. Sklizeň tritikale, tedy křížence žita a pšenice, má podle odhadů vzrůst o šest procent na 207.000 tun.

Odhad sklizně základních obilovin je letos 2,5 procenta nižší ve srovnání s průměrem za posledních deset let. "Z dlouhodobého hlediska plochy oseté základními obilovinami klesají. Ve srovnání s rokem 2010 jsou jejich výměry nižší o 100 tisíc hektarů. Výrazný je zejména úbytek ploch jařin, zatímco plochy ozimů jsou téměř na stejné úrovni," uvedla vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková, .

Řepka letos zabírá 15 procent z celkové osevní plochy. Proti loňsku se ale výměra snížila o tři procenta na 368.000 hektarů. To je také důvod, proč by i přes očekávaný vyšší výnos, měla úroda řepky letos klesnout.