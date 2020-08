Sklizeň obilovin a máku letos podle ČSÚ vzroste

Praha - Sklizeň základních obilovin bude letos o 0,4 procenta vyšší než loni, stoupne na 7,045 milionu tun. Vyplývá to z druhého odhadu, který dnes podle stavu k 15. červenci zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Úroda řepky by měla naopak meziročně klesnout o procento na 1,145 milionu tun. Prvotní odhad před měsícem byl pesimističtější, předpokládal pokles sklizně obilí o 3,3 procenta a u řepky o 1,9 procenta. Odhadovaná sklizeň máku 29 tisíc tun je proti loňskému roku vyšší o 23,5 procenta a je nejvyšší za posledních deset let.

"Deštivé a chladnější počasí v průběhu vegetace zvýšilo pravděpodobnost lepších hektarových výnosů. Na rozdíl od loňského roku, kdy sklizeň začala velmi brzo, byla ke dni zpracování odhadu ještě většina letošní úrody na polích," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. Máku bude více díky rozšíření osevní plochy i vyšším hektarovým výnosům, doplnila Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Jedinou obilovinou s odhadovaným meziročním poklesem sklizně je pšenice ozimá, která zabírá třetinu z celkové osevní plochy. Podle odhadů klesne její sklizeň o 2,5 procenta na 4,6 milionu tun. "Pokles produkce pšenice ozimé jde zcela na vrub snížení osevní plochy," uvedli statistici. Meziročně je osevní plocha nižší o téměř pět procent.

Očekávaná sklizeň všech ostatních základních obilovin je ve srovnání s loňským rokem vyšší. Ječmene jarního se podle odhadů sklidí o 5,4 procenta více, ječmene ozimého o 3,1 procenta, triticale, tedy křížence žita a pšenice, o 8,2 procenta, ovsa o více než pětinu, žita o 2,3 procenta a pšenice jarní o 15,4 procenta.

Letošní předpokládaná úroda řepky je nižší o 12.000 tun než loňská, meziročně je totiž o tři procenta menší osevní plocha, naopak hektarový výnos je meziročně o dvě procenta vyšší.

Na letošní příznivé sklizni máku se podílí jak rozšíření osevní plochy o 12,5 procenta, tak vyšší hektarový výnos o 9,1 procenta.