Skleslá Muchová věří, že přijde normálnější rok

Ostrava - Tenistka Karolína Muchová ukončila zvláštní, kvůli koronaviru zkrácenou sezonu nepovedeným zápasem. V ostravské hale měla pocit, že duel s Belgičankou Elise Mertensovou "odchodila", a doufá, že se po pár týdnech odpočinku dobře připraví na další rok, který už bude normálnější.

Muchová promarnila v úvodu utkání s Mertensovou pět brejkbolů a soupeřka postupně zápas ovládla. "Měla jsem ty neproměněné brejky moc v hlavě a nechala se tím trochu rozhodit. Nejsem se sebou úplně spokojená," pronesla.

Nedokázala v sobě probudit větší bojovnost. Marně hledala energii. "Přišlo mi, že jsem to až odchodila. Z toho nemám dobrý pocit, ještě abych měla! Jsem z toho taková trochu skleslá. Mohla jsem předvést víc," řekla olomoucká rodačka.

Ostravský turnaj byl její osmý a poslední v sezoně, výrazně ovlivněné koronavirem. Na okruhu WTA odehrála jen patnáct zápasů s bilancí 7:8. "Bylo to specifické, odlišné a musíme to brát tak, jak to je. Pořád tady bohužel je ta komplikace s covidem a musíme to brát pozitivně, že jsme se vůbec dostaly na kurt. Že jsem vůbec mohla odehrát aspoň těch patnáct zápasů. Taky se to mohlo celé zrušit," podotkla.

Má za sebou první rok pod vedením kouče Davida Kotyzy. Cítí pokrok, ale ještě v zápasech nedokáže předvést úroveň, jakou by si představovala. "Tenhle rok jsem se na kurtu zatím necítila svá," řekla. Jedno plus našla: vyhraný set v osmifinále US Open nad Běloruskou Viktorií Azarenkovou, které nakonec podlehla. "Dobře jsem servírovala, pohybovala se a tlačila. To byl nejlepší set roku. Aspoň setík."

Z prohraných duelů se snaží vyjít silnější, aby se mohla rovnat špičce. Letos se jí to nedařilo a ze tří pokusů ani jednou neporazila soupeřku z dvacítky. "Je hodně věcí, co chci zlepšit tenisově i mentálně, a fyzicky na tom můžu být líp," vypočítala.

Nyní se těší na volno. Plánuje bez tenisu minimálně dva týdny. "Odjet z toho stereotypu, vypnout hlavu a zrelaxovat," řekla čtyřiadvacetiletá Muchová. Nejraději by zmizela někam do ciziny. "Nemůžu letět tam, kam bych chtěla. Bude záležet na tom, jak to kde bude s restrikcemi pro Česko a karanténě při návratu," uvedla.

Vzhledem k častým zdravotním problémům nikdy nehrála moc akcí. Její snažení cílí na velké turnaje. "Mířit na ně v nejlepší formě a předvést tam nejlepší výsledky. Hlavně ale uvidíme, jaké turnaje příští rok budou," řekla a zopakovala, že se snad vrátí tradiční turnajový rytmus. "Že už to takhle nebude pokračovat, že to bude přinejmenším o trochu normálnější sezona než tenhle rok," přeje si 28. hráčka WTA.