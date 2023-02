Kroměříž – Skleníky v Květné zahradě v Kroměříži po roce opět zdobí rozkvetlé kamélie. Ode dneška je tam mohou návštěvníci obdivovat na tradiční výstavě. Letos je tematicky propojena s evropskými umělci a jejich vnímáním kamélií, především ve výtvarném umění. Součástí expozice je také připomínka malíře Maxe Švabinského, kroměřížského rodáka, od jehož narození letos uplyne 150 let, řekli dnes ČTK kastelán zahrady Zdeněk Novák a zahradní architektka Pavla Nedbalová.

Lidé mají možnost vidět více než sto kamélií. Většina je jich vystavena ve Velkém skleníku, kde jsou také obrazy s vyobrazením kamélií. Evropští umělci se jim ve svých dílech věnovali od 17. století. "Od Švabinského tady máme jeden tisk ve větších rozměrech, máme tu k němu informační panel a zátiší. A potom se nám prostor otevírá do galerie, kde máme další díla, nejen Švabinského," uvedla Nedbalová.

V Kroměříži se kamélie prokazatelně pěstují od druhé poloviny 19. století. Jádro sbírky v Květné zahradě nyní tvoří zhruba čtyři desítky původních rostlin, některé z nich dosahují výšky přes pět metrů. Návštěvníci se na výstavě mohou pokochat nejen kroměřížskými kaméliemi, ale jako obvykle také několika kaméliemi přivezenými ze státního zámku Rájec nad Svitavou na Blanensku.

Aby kamélie kvetly, musejí mít vhodné podmínky a citlivou péči. "Vyžadují speciální zimování, kdy při relativně vysoké vzdušné vlhkosti potřebují nízkou teplotu. Řekněme od pěti maximálně do 15 stupňů Celsia. A udržovat substrát neustále vlhký. Při zimním starání je potřeba je i hnojit. Kdežto přes léto je zase musíme vyletnit venku. Nemůžeme je dát na slunce. Potřebují přistínění a udržování vlhkého substrátu i v létě," řekla Nedbalová.

Kromě kamélií kvetou nyní ve sklenících Květné zahrady azalky nebo klívie, v Palmovém skleníku také citrusy. "Krásně voní a zároveň i plodí, což je jejich specifikum," uvedla Nedbalová. Výstavu doplňují paličkované krajky od Jarmily Tiokové z Brna. Každou neděli od 11:00 a 14:00 se mohou zájemci těšit také na komentovanou prohlídku výstavy. "Je součástí základního vstupného," řekl Novák.

Také samotný vstup na výstavu je součástí vstupného do Květné zahrady, která je památkou UNESCO. Mladé kamélie včetně návodu na pěstování si v zahradě nyní lze také zakoupit. V prodejně jsou k dostání i další květiny a suvenýry. Výstava zůstane přístupná denně do 5. března, vždy od 09:00 do 15:45.

Kamélie se v minulosti na českém území pěstovaly především ve šlechtických sídlech. Pocházejí z Japonska a Číny, jejich květy člověka okouzlovaly už před tisíci lety. Kamélie je dlouhověká a v tuzemsku rozkvétá každou zimu.

