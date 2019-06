Sklenička: Vztah rektorů s prezidentem záleží na jeho krocích

Praha - Nově zvolený předseda České konference rektorů (ČKR) Petr Sklenička je otevřen diskusi s prezidentem Milošem Zemanem, bude ale vyčkávat na jeho kroky. Další vývoj vzájemného vztahu rektorů vysokých škol a prezidenta, který byl v posledních letech napjatý, by podle něj mohlo ukázat výročí 30 let od sametové revoluce. ČKR hodnotí kriticky hlavně pokračování kauzy tří nejmenovaných profesorů a to, že se prezident v uplynulé době stavěl odmítavě k některým rektorům. Sklenička to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Myslím si, že vztah současného prezidenta a České konference rektorů je tu už několik let nějakým způsobem nastaven a že nové předsednictvo v tomto asi nic zásadního nezmění," uvedl Sklenička. "Samozřejmě diskuzi jsem velmi otevřen, ale určitě budeme vyčkávat na kroky (prezidenta)," řekl.

Zástupci vysokých škol měli v posledních letech se Zemanem napjaté vztahy. V roce 2014 se přestali účastnit slavnostního ceremoniálu 28. října, protože se jim nelíbilo, že prezident odmítl podepsat jmenovací dekrety tří navržených profesorů a že kvůli osobním sporům nepozval na předávání vyznamenání na Pražský hrad rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka a tehdejšího rektora Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera. Minulý rok většina z nich nebyla ani na inauguraci znovuzvoleného prezidenta, ačkoli s výjimkou Beka pozvání na slavnostní akt rektoři dostali.

Podle Skleničky bude Česká konference rektorů dál sledovat a vyhodnocovat, jak bude Zeman v různých situacích a při různých událostech postupovat. "Myslím si, že zrovna letošní rok, který je významný výročím 30 let od sametové revoluce, že může některé věci v tomto smyslu ukázat, potvrdit nebo zvýraznit některé tendence vysokých škol," řekl.

Akademici podle něj v současnosti vnímají negativně hlavně pokračování kauzy s nejmenováním tří navržených profesorů - Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta z Univerzity Karlovy a Jana Eichlera z Vysoké školy ekonomické. Prezident odmítnutí na jaře 2015 zdůvodnil prohřešky kandidátů z minulosti. Všichni dotčení se proti jednání hlavy státu bránili žalobou. Eichler ji později stáhl. Zeman na svém postoji trvá i po vynesení loňského verdiktu Městského soudu v Praze, podle kterého měl o návrzích rozhodnout znovu. Univerzita Karlova proto letos v únoru podala k pražskému městskému soudu dvě správní žaloby.

Podle Skleničky hodnotí vysoké školy tento postup prezidenta jako omezování akademických svobod. Podotkl, že také vyčkávají, zda již bude ochoten jednat se všemi rektory, nebo si mezi nimi bude nadále vybírat. Bek letos ve své funkci končí.

Jak Sklenička řekl, v minulém roce se již někteří rektoři různých ceremoniálů na pozvání prezidenta účastnili. Na loňské oslavy 100. výročí od založení Československa tak na Hrad dorazil například dosavadní předseda ČKR a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima nebo rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček. Podle Skleničky to možná lze považovat i za výraz určitého uklidnění situace.

Sklenička je rektorem České zemědělské univerzity v Praze. Při poslední prezidentské volbě byl členem volebního týmu Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše. Zástupci České konference rektorů zvolili Skleničku svým novým předsedou minulý týden. Funkci by měl zastávat od 1. srpna do 31. července 2021.