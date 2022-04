Sklenička byl v Jokeritu spokojený, ale musí si hledat nové angažmá

Chomutov - Hokejový obránce David Sklenička byl maximálně spokojený v Jokeritu Helsinky, ale po odstoupení klubu z Kontinentální ligy si bude hledat nové angažmá. Člen kádru české hokejové reprezentace pro přípravu na mistrovství světa ve Finsku by o něm chtěl mít jasno co nejdříve. Počítá, že nejistá budoucnost cizinců v KHL kvůli ruské invazi na Ukrajině se na přestupovém trhu výrazně podepíše.

"Podle posledních zpráv, které máme, jsou všichni hráči Jokeritu volní k tomu, aby podepsali někde jinde. Jokerit KHL určitě hrát nebude příští sezonu, a co jsme komunikovali s klukama, tak příští rok nebude hrát nikde. Uvidíme, jestli se pak další sezonu vrátí do finské ligy, nebo co bude. Ale konkrétní informace nemáme," řekl Sklenička.

Sám měl smlouvu ještě na další dvě sezony. "Byl jsem tam ohromně spokojený po hokejové stránce, ale bohužel v play off nastaly vždy nějaké komplikace, které jsme nemohli ovlivnit a předvídat," připomněl Sklenička odstoupení Jokeritu v roce 2020 před play off kvůli pandemii koronaviru, loňské vyřazení s Jaroslavlí po čtyřech zápasech a letošní konec v KHL.

"To už mě mrzelo, že byly tři roky po sobě takové problémy. Trošku mi to vzalo i tu chuť. Kdyby Jokerit pokračoval, možná bych přemýšlel nad tím, jestli tam zůstanu, protože nevím, co by se mohlo stát a jestli by nám to zase nepřekazilo plány v play off," podotkl pětadvacetiletý odchovanec Berouna.

S hledáním nového angažmá nechce vyčkávat. "Uvidí se, jaká bude situace v Evropě. Kolik hráčů se bude vracet z KHL. Myslím si, že čím dřív někde podepíšu, tím líp pro mě, protože až skončí všechny soutěže a mistrovství, tak se rozjede kolotoč výměn, přesunů a míst tam nebude už moc," konstatoval.

O osudu Jokeritu se dozvídal postupně. "My jsme se sešli po olympiádě celý tým v Helsinkách a začali jsme trénovat. Trénovali jsme od pondělí do středy, všechno probíhalo normálně a připravovali jsme se na play off. Pak bohužel ve čtvrtek přišla zpráva, že odstupujeme z letošního ročníku KHL. Měli jsme závěrečný mítink, kde nám řekli, že se ještě vrátíme do KHL příští rok, což bohužel taky neklapne," prohlásil Sklenička.

Odstoupením Jokeritu se pro něj otázka konce v KHL jednoznačně vyřešila, vnímá ale situaci hráčů v ruských klubech. "Slyšel jsem, že nějací kluci, kteří odešli z KHL v průběhu play off, tak se museli sami vykupovat. Určitě to pro ně byla složitá situace. Někteří tam naopak zůstali a stále hrajou play off. Možná tam je i nějaký tlak z ruské strany, aby zůstali, nebo nevím, co se tam děje. Nemám žádné zprávy, ale určitě to pro ty kluky není jednoduché," podotkl.

Po konci finského celku v KHL stihl Sklenička narychlo vyřešit své působení alespoň po zbytek sezony. "Zbývaly asi poslední tři dny přestupového období jak ve finské lize, tak ve švýcarské, tak jsme to začali řešit a poslední den se upekl ten přestup do Kärpätu Oulu a já jsem rád, že jsem si mohl sezonu prodloužit," prohlásil Sklenička.

Roli sehrál trenér Lauri Marjamäki, který po odstoupení Jokeritu nahradil v Oulu Lauriho Mikkolu. "Zavolal mi, že ho tam podepsali do konce sezony jako hlavního, tak jestli bych nechtěl jít s ním. Nešel jsem tak úplně do neznáma. Myslím, že jsem dobře udělal, ale bohužel jsem to nedotáhli dál než do čtvrtfinále," uvedl Sklenička.

Na styl finské ligy si chvíli přivykal. "Za první dva zápasy jsem posbíral 16 trestných minut, tak jsem si říkal, že to asi nebude liga pro mě. Ale pak jsem zbylé zápasy už nebyl vyloučený, tak se to tak nějak srovnalo. Je to furt ten samý hokej, ale řekl bych, že hráči jsou tam míň techničtější než v KHL. Na druhou stranu jsou tam mladí kluci, kteří lítají a jsou nepříjemní, hodně napadají. Není jednoduché tam být obránce a pod tlakem rozehrávat. Na to jsem si zvykal pár zápasů a pak už to bylo stejné," řekl.

Účastník únorových olympijských her v Pekingu se uchází o čtvrtou účast na mistrovství světa za sebou. "Po sezoně mi zavolal pan (asistent trenéra) Zábranský, jestli se chci připojit. Určitě jsem neváhal a rád jsem přijel. Půjdu trénink po tréninku a uvidíme, jak se to bude vyvíjet," dodal Sklenička.