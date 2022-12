Skleněné plastiky výtvarníka Plívy jsou vystavené v bývalé přádelně v Jablonci

Jablonec nad Nisou - Skleněné plastiky z taveného skla výtvarníka, sochaře a malíře Oldřicha Plívy jsou vystavené v bývalé továrně Silka v Jablonci nad Nisou. Nezvyklý prostor pro galerii je v místě, kde bývala prádelna a od poloviny minulého století výrobna bižuterie. Galerie nazvaná Nisa Factory byla otevřena letos na jaře.

"Chceme se zaměřit na současné umění, primárně na zdejší region a na výtvarníky, kteří mají spojení se sklem, se šperkem a s textilem, protože tady byla textilka," řekla dnes ČTK majitelka továrního areálu Zuzana Slámová.

Pro šestasedmdesátiletého Plívu, který pochází z Jablonce, je to letos třetí výstava. "První výstavu měl letos v uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, druhou v Jablonci v galerii My, i proto se tato třetí jmenuje Pokračování," řekl kurátor výstavy Oldřich Palata. Za pozoruhodné považuje to, že na každé z těchto výstav byla jiná Plívova díla.

V Nisa Factory má Plíva skleněné plastiky z taveného skla, které vytvořil za posledních zhruba 30 let. Plíva je i autorem architektonického řešení výstavy, to podle kurátora není obvyklé. "Což je bonus navíc a je to samo o sobě dílo. A ta instalace nesmírně podtrhuje jakousi pokoru vůči tomuto prostoru, ale současně napovídá, jak bychom měli ten prostor díky výstavě chápat," dodal Palata.

Z vystavených děl je nepřehlédnutelný třeba velký prstenec, kdy jeden takový od Plívy je ve sbírkách francouzského muzea dekorativních umění (Musée des arts décoratifs) v Paříži. "Tam je sice totožný, ale s leštěným povrchem. My tady vystavujeme druhý kus, který leštěný není, je matného povrchu," řekl ČTK Plíva.

Výstavu doplňuje projekce dalších Plívových děl včetně venkovních instalací. Mezi ně patří dominantní umělecké dílo Kapka u libereckého plaveckého stadionu a také v Jablonci známé sochy Kontinuita a Hranoly ve Mšeně či sousoší Sloupy v Nové Pasířské nebo socha O Jablku naproti budově bývalých městských lázní.

Výstava Plívových skleněných plastik potrvá do konce března příštího roku, doplňuje je výběr prací jeho příbuzného a pozapomenutého textilního výtvarníka Rudolfa Mejsnara, který letos zemřel. Jeho tištěné tkaniny navrhované pro tehdejší národní podniky patřily mezi oceněné na světových výstavách v Bruselu 1958 a v Montrealu 1967.