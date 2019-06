Sklářské slavnosti v Novém Boru otevřely lidem ateliery a galerie

V Novém Boru na Českolipsku se 15. června 2019 konaly tradiční sklářské slavnosti. Návštěvníci se mohli vydat po Malém sklářském okruhu, který je zavedl do galerie Glass, sklářského atelieru Astera Glass District (na snímku) nebo Galerie Na tělo.

V Novém Boru na Českolipsku se 15. června 2019 konaly tradiční sklářské slavnosti. Návštěvníci se mohli vydat po Malém sklářském okruhu, který je zavedl do galerie Glass, sklářského atelieru Astera Glass District (na snímku) nebo Galerie Na tělo. ČTK/Petrášek Radek

Nový Bor (Českolipsko) - Sklářské slavnosti v Novém Boru na Českolipsku otevřely dnes návštěvníkům i některé sklářské ateliery či galerie. Třeba techniky rytí či hranování skla si mohli lidé i zkusit. Tradiční akce, která do města láká stovky lidí, je oslavou skla a sklářské výroby, které stály u vzniku Nového Boru a i dnes zaměstnávají velkou část jeho obyvatel. Díky sklu je město známé i daleko za hranicemi země, řekl dnes ČTK starosta Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj).

"My tady se sklem žijeme a jsme s ním spjati pupeční šňůrou. Bohužel, když to sklo nejde, tak je tu velká nezaměstnanost, když ale sklo jde, tak se lidem tady daří dobře," dodal starosta. Odbyt skla je podle Dvořáka silně ovlivněný situaci ve světě. "Sklo je zbytné," poznamenal. Přesto v Novém Boru a okolí funguje více než stovka sklářských firem. Vedle jednoho z největších výrobců skla, kterým je Crystalex, funguje v regionu řada malých sklářských dílen a ateliérů. Některé z nich mohli dnes lidé v rámci sklářských slavnostní i navštívit.

"Chtěli jsme, aby se lidé mohli podívat přímo do prostředí, ve kterém sklo vzniká. Připravili jsme proto Malý sklářský okruh, který je z náměstí Míru zavede do galerie Glass District v Purkyňově ulici, pokračovat mohou do nedalekého sklářského atelieru Astera Glass ve Smetanově ulici a tam se pokochat nadčasovými uměleckými originály, žhavými designovými novinkami i ukázkami tradičního řemesla. Otevřeno má také Galerie Na tělo na hlavní třídě, která nabízí autorské šperky," řekla ČTK Ilona Rejholcová z městské společnosti Kultura Nový Bor.

V dnešním parnu návštěvníci ocenili příjemný chládek galerie Glass District v malé uličce pár kroků od rozpáleného náměstí. V přízemí patrového roubeného domu lze najít vybrané práce známých českých sklářských designérů a výtvarníků. Prezentuje se tu i produkce sklářského atelieru Astera, který spolupracuje s předními výtvarníky z oboru. Člověk si tu může sednout do křesla, dát si kávu a listovat v některém z desítek titulů ze zdejší knihovny věnovaných sklu, jeho historii a současnosti nebo designu obecně.