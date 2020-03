Sklárna v Květné od pátku kvůli koronaviru přeruší výrobu

Strání (Uherskohradišťsko) - Sklárna v Květné na Uherskohradišťsku od pátku přeruší výrobu. Kvůli pandemii nového typu koronaviru a omezením na hranicích nemůže vyvážet své výrobky do velkoskladů v zahraničí, které jsou nyní zavřené. Export tvoří drtivou většinu tržeb podniku. ČTK to dnes řekl ředitel sklárny Marek Mikláš. O omezení výroby napsala dnešní Mladá fronta DNES v regionální příloze.

"Až 99 procent naší výroby jde na vývoz. Dodáváme zboží do velkoskladů, které jsou nyní kvůli koronaviru po celém světě zavřené. Zakázky máme, ale nemáme kam zboží vozit," uvedl Mikláš. Mezi země, do nichž sklárna exportuje, podle něj patří mimo jiné Rakousko, Německo, Itálie nebo Španělsko, které jsou pandemií zasaženy více než Česká republika.

Kvůli uzavřeným hranicím navíc sklárna dočasně přišla o čtyři skláře, kteří do podniku dojíždějí ze Slovenska. "Nemůžou překročit hranice. Pokud by to udělali, okamžitě skončí v karanténě," řekl Mikláš. Přerušení výroby podle něj nejspíše potrvá minimálně dva měsíce.

Zaměstnanci sklárny zůstanou doma, dostanou však alespoň část mzdy. Její výše se podle Mikláše může pohybovat od 60 až do 100 procent. "Čekáme na podporu státu, sami to nemůžeme utáhnout," uvedl ředitel.

Sklárna zaměstnává přes 100 lidí. K dnešku propouští 30 z nich. Jde o pracovníky, kteří se věnovali dekorování skla. Opatření však nesouvisí s koronavirem. Sklárna jejich propouštění avizovala kvůli úbytku zakázek už dříve.

Majitelem sklárny je od předloňska společnost Cerva Bohemia. Za rok 2018 vykázala tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží zhruba 71,9 milionu korun. Firma však skončila ve ztrátě téměř 24,2 milionu korun. Hospodářský výsledek za loňský rok firma zatím oficiálně nezveřejnila.