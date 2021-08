Sklárna Moser znovu spustila druhou pec, kterou dočasně vyřadila pandemie

Karlovy Vary - Sklárna Moser spustila provoz druhé tavící pece. Světoznámá sklárna ji odstavila v prosinci 2019 kvůli nepříznivé situaci na trhu. Po roce a půl má Moser, který se specializuje na luxusní skleněné sety a kusové výrobky z bezolovnatého skla, znovu dostatek zakázek na to, aby mohl zapálit další pec. Poslední ze tří pecí by mohla být uvedena do provozu, pokud to situace dovolí, do dvou let, řekl ČTK generální ředitel firmy Moser Pavel Mencl.

"Jestliže bude situace jak personální, protože to znamená mít skláře na další pec, tak ekonomická v pořádku, tak počítáme, že bychom se za dva roky připravili, rekonstruovali bychom i třetí pec, která má 70 let. Dosáhli bychom tím maximální kapacity," uvedl Mencl. "Dobrali jsme některé pracovníky a doplnili party, protože práce je týmová věc. A intenzivně hledáme a vychováváme naše nové mistry," doplnil.

Sklárna Moser musela loni v době pandemie koronaviru kvůli poklesu zakázek propustit asi třetinu zaměstnanců, zejména těch, u kterých byla šance na náhradu. Celkem odešlo 136 lidí a počet zaměstnanců klesnul na 218.

Růst zakázek v poslední době už dvakrát překročil kapacitu jedné pece, proto byla spuštěna druhá. Na jedné peci je sklárna schopna denně vyrobit asi 300 kusů skleněných výrobků, podle náročnosti. Rekonstruovaná pec je nově osazena pánvemi o rozměrech 65x90 cm. Nejvyšší teplota v peci během tavby je 1480 °C. Poté se teplota snižuje tak, aby se v sedm hodin ráno pohybovala zhruba kolem 1340 °C . Od té chvíle se vyrábí menší výrobky, například sklenky a odlivky. Výroba pokračuje až do 15:00, kdy teplota klesne na 1180 °C. Poklesem teploty stoupá viskozita skloviny. Při nižší teplotě již sklo tolik „neteče“ a skláři mohou začít vyrábět větší díla.

Podle spolumajitelky firmy Moser Kateřiny Zapletalové je dnešní zapálení pece symbolickým znovunadechnutím, které dává šanci na další rozvoj a oživení. To naznačují i rostoucí objednávky, a to jak ze Spojených států, tak například z Tchaj-Wanu a Číny nebo z Ruska. Moser se také snažit rozšiřovat své zastoupení ve světě, otevřel zastoupení v Jižní Koreji a chystá se vstoupit na jihoafrický trh.

Významnou částí prezentace, ale i obchodní cestou je pak samotné návštěvnické centrum Moseru v Karlových Varech. Po koronavirových opatřeních má už znovu většinu termínu prohlídek sklářské huti obsazené. Posiluje také obchod přes e-shop, kde by Moser chtěl dosáhnout desetiprocentní podíl prodeje. Napomoci tomu má i chystaný konfigurátor, který umožní zákazníkům nejen si vybrat konkrétní kus, ale objednat si také konkrétní brus.

Firma pokračuje v tradici exkluzivní manufaktury Moser, kterou v roce 1857 založil v Karlových Varech rytec a obchodník Ludwig Moser. Dnes patří mezi přední české exportéry . Moser je členem společenství Comité Colbert, které si klade za cíl udržet a rozvíjet tradiční rukodělnou výrobu luxusních výrobků.