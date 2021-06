Sklárna Moser opět vyrábí filmové glóby, má novou prodejnu i expozici

Karlovy Vary - Sklárna Moser v Karlových Varech se po omezeních způsobených pandemií koronaviru začíná vracet do života. Minulý týden otevřela novou prodejnu v karlovarském Grandhotelu Pupp, rozšířila návštěvnické centrum o novou expozici a začala opět vyrábět zlaté glóby pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který se letos uskuteční na konci srpna.

Festivalové ceny vyrobené z luxusního křišťálu vyrábí sklárna Moser pro festival už 20 let. Loni ale byla přestávka. Festival, který se tradičně koná na přelomu června a července, se nekonal. Pětikilogramové sošky, které měří 42 centimetrů, sklárna vyrábí ve stříbrné a zlaté variantě. Jejich přesný počet pro každý ročník je vždy tajemstvím, záleží na tom, kolik si jich filmový festival objedná.

Otevřením nové prodejny v Grandhotelu Pupp pokračuje dlouholetá spolupráce s prestižním hotelem, který mimo jiné ubytovává hlavní hosty filmového festivalu. "Hotel Pupp se chce více zaměřit na českou klientelu i tradiční české značky. Pro nás je to hlavně pozvánka k návštěvě sklárny, kde si klienti mohou prohlédnout celý sortiment," řekla dnes novinářům marketingová ředitelka Moseru Martina Jirásková. V prodejně jsou vystavené ukázky dárkových předmětů, nápojové sety, klasická i moderní díla z křišťálu. Moser se bude v Puppu prezentovat vedle ostatních českých značek Baťa, Tonak či Prim. Už v loňském roce sklárna zapůjčila nápojové kolekce a dekorativní předměty do císařského a prezidentského apartmá. Vázy Spheres Jiřího Šuhájka zdobí vstupní halu hotelu a 35 svícnů Lucy v barvě topas dodal Moser do prostor luxusní hotelové restaurace.

Znovu se také otevírá návštěvnické centrum sklárny, které si postupně získalo pozici jednoho z nejnavštěvovanějších turistických cílů v Karlovarském kraji a návštěvností konkuruje i národním kulturním památkám v kraji. I v loňském roce, kdy celý turistický trh zasáhla pandemie, do sklárny mířily tisíce turistů. Podle vedoucí návštěvnického centra Jitky Svobodové vloni do návštěvnického centra přišlo zhruba 15.000 lidí. Asi 9000 z nich využilo toho, že sklárna je součástí slevové nabídky Karlovy Vary Region Card. "Před covidem k nám přišlo ročně až 50.000 návštěvníků a většina byla ze zahraničí. Loni bylo asi 99 procent Čechů," popsala změny způsobené pandemií Svobodová.

I letos zatím většinu návštěvníků tvoří čeští klienti. Návštěvnické centrum s vlastní kavárnou a muzeem historie sklárny nabízí i prohlídky sklářské huti. V posledních letech roste také zájem o VIP prohlídky, při nichž se návštěvníci mohou podívat i do jinak nepřístupných výrobních provozů sklárny.

Sklárna využila nedávnou přestávku k vylepšení muzea a chce nabídnout návštěvníkům přehled svých největších úspěchů z poslední doby. Jedním z nich je ocenění rytce Tomáše Lessera Řádem umění a literatury, které uděluje francouzský ministr kultury. K vidění budou také úspěšná díla designéra Lukáše Jabůrka, vázy Hruška a Caorle.

Hruška je jakýmsi symbolem sklárny. Z hrušky jsou dřevěné nástroje, které skláři používají při odlévání křišťálu, za sklárnou nechal Moser vysadit celý hruškový sad a hruškovice se objevila i v nabídce kavárny návštěvnického centra.