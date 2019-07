Skláři v Květné ručně přenášeli z pece osm rozžhavených pánví

Strání (Uherskohradišťsko) - Skláři v Květné, části obce Strání na Uherskohradišťsku, dnes přenášeli z pece osm rozžhavených pánví na tavení skla. Znovu pracovali tradiční ruční technikou, která se desítky let nemění. Pánve váží od 550 do 700 kilogramů, v peci byla teplota přes 1200 stupňů Celsia. Kapacita jedné pece je tři tuny skloviny denně, dělá na ní třicet sklářů, řekl dnes ČTK ředitel skláren Marek Mikláš.

Zatímco v ostatních tuzemských sklárnách pracovníci při jejich výměně obvykle využívají vysokozdvižné vozíky, v Květné by je podlaha haly neunesla. Skláři je proto musejí s pomocí tyčí, válců a podložky vytáhnout z pece a naložit na speciální vozík s kovovou deskou.

K výměně pánví přistupují skláři obvykle po sto tavbách, tedy zhruba jednou za půl roku. "Výměna pánví probíhá starou technikou, která se nezměnila už 200 let. Jediná změna je to, že naši předkové v minulosti měli desku dřevěnou a my ji máme železnou. Ale práce a dřina pro chlapy zůstala stejná," uvedl Mikláš.

Temperace pánví podle něj trvá 13 dní. Aby skláři stihli utavit novou sklovinu, pánve deset dní zahřívají. Až poté začíná jejich výměna. "Dávají se z jedné pece, kde se temperuje, do tavící pece. Další den se pánve musí vypálit až na teplotu 1520 stupňů, kdy už je pánev plastická, stane se z ní plastelína. To je to samotné vypálení pánve a slinutí. Na maximální teplotě se musí pánve držet osm hodin. Potom se sníží teplota na 1450 stupňů a začne se nakládat nová sklovina, aby měli skláři každé pondělí čerstvé a nové sklo v nových pánvích," uvedl ředitel. Výměna osmi pánví přijde zhruba na 250.000 korun.

Práce u rozpálené pece vyžaduje od všech maximální soustředění a dlouholetý cvik. Už od roku 2005 pomáhá při výměně pánví ve sklárně Juraj Dubový, který obsluhuje zmiňovaný kovový vozík. "Člověk musí dávat pozor na všechno. Stačí uklouznout a jste pod vozíkem. Ale jsme už sehraná parta, je to rutina," řekl Dubový.

Nové pánve v peci znovu vydrží asi šest měsíců. Sklárna v Květné denně vyprodukuje zhruba 2000 ručně vyráběných sklenic, dalších 5000 za den jich dekoruje. Majitelem sklárny je od loňska společnost Cerva Bohemia. Za loňský rok vykázala tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží téměř za 71,9 milionu korun. Firma však skončila ve ztrátě téměř 24,2 milionu korun. Společnost loni zaměstnávala 89 lidí.