Skikrosařka Kučerová vypadla v osmifinále, vyhrála Näslundová

Peking - Skikrosařka Nikol Kučerová vypadla na olympijských hrách v Pekingu v osmifinále. Dvaatřicetiletá česká reprezentantka obsadila v rozjížďce poslední třetí místo a celkově skončila třiadvacátá. Zlato získala Švédka Sandra Näslundová.

Kučerová do osmifinále dobře odstartovala a šla do vedení. Ale stejně jako v kvalifikaci chybovala na zvlněné pasáži. Přišla o rychlost a ztrátu už smazat nedokázala. "Svět se tím nezboří, ale líto mi to je," řekla novinářům se slzami v očích. V tréninku totiž inkriminovanou pasáž jezdila dobře. "Neměla jsem s tím vůbec žádný problém. Bylo to úplně parádní, ale na trénink se nezávodí. Závodí se na závod a ten jsem nezvládla," uvedla Kučerová.

Do cíle dorazila 2,44 sekundy za vítězkou rozjížďky Brittany Phelanovou z Kanady, která skončila celkově pátá a neobhájila stříbro z Pchjongčchangu. Od Švédky Alexandry Edeboové na druhé postupové příčce dělilo Kučerovou 1,28 sekundy.

Ve finále si pro zlato dojela dvojnásobná mistryně světa Näslundová. Švédská favoritka ukončila nadvládu kanadských reprezentantek, které od debutu skikrosu na hrách v roce 2010 vyhrály všechny olympijské závody.

"Vždycky je těžké ukázat, co umíte, když na to máte jen jeden závod. Mám obrovskou radost," uvedla Näslundová, která vyhrála devět z deseti dosavadních závodů v této sezoně Světového poháru.

Na druhém místě skončila zlaté medailistka z her v Soči v roce 2014 Marielle Thompsonová z Kanady. Bronz po trestu pro Fanny Smithovou ze Švýcarska získala Daniela Maierová z Německa.

Maierová původně skončila ve finále na poslední čtvrté příčce za Smithovou, kterou ale rozhodčí po několikaminutovém prohlížení záběrů potrestali za kontakt se soupeřkou. Švýcarská lyžařka tak neobhájila třetí místo z Pchjongčchangu.

"Bylo to zvláštní, protože nejdřív jsem si říkala: OK, jsem čtvrtá, sakra," uvedla Maierová. "Myslím, že mi bude chvíli trvat, než mi dojde, že výsledky změnili a já jsem díky tomu získala medaili," dodala.

Ženy - skikros: 1. Näslundová (Švéd.), 2. Thompsonová (Kan.), 3. Maierová (Něm.), 4. Smithová (Švýc.), 5. Phelanová, 6. Hoffosová, 7. Schmidtová (všechny Kan.), 8. Kennedyová-Simová (Austr.), ...23. Kučerová (ČR).