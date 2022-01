Skikrosařka Kučerová doufá na ZOH v obtížnější trať než při listopadovém testu

Praha - Skikrosařka Nikol Kučerová doufá, že bude na zimních olympijských hrách obtížnější trať než při listopadovém závodě Světového poháru v Číně. Potřebuje větší překážky a technicky obtížnější trať, aby mohla prodat své přednosti. Čeká ji třetí olympijská účast.

Zázemí a organizace se jí na podzim líbily, i když kvůli koronaviru musely závodnice trávit čas jen mezi hotelem a závodním kopcem. "Ta trať mně úplně nevyhovovala hlavně z toho důvodu, že to byla trať na úrovni Evropského poháru. Nebyla jsem jediná. Doufáme, že s tím ještě něco udělají, že postaví trochu jinou a větší trať. Říkali, že tam toho nastříkají víc. Doufám, že to bude větší a zábavnější," řekla při on-line tiskové konferenci Kučerová.

Vyhovují jí technické trati s velkými zatáčkami. "Mám ráda obecně, když ty tratě jsou velké. Nejsem ani moc velká, a když je to rovina a relativně jednoduché, tak nemám kde ujet a získat na ostatní. Ztrácím, protože nemám takovou váhu. Byla bych ráda, kdyby to bylo co největší," vysvětlila dvaatřicetiletá lyžařka.

V roce 2014 v Soči byla 24., před čtyřmi lety v Pchjongčchangu si polepšila na 14. místo. "Třeba bych si mohla polepšit zase o deset míst, i když to by pak byla brambora," řekla s úsměvem. "Jasně že chci minimálně do semifinále a v semifinále bojovat o finále," popsala vážněji své olympijské ambice.

V aktuální sezoně Světového poháru byla nejlépe sedmá v prosinci v italském Innichenu. O víkendu při posledních předolympijských závodech ve švédském Idre Fjäll obsadila jedenáctou a dvanáctou příčku. "V první řadě jsem ráda, že jsem zdravá. Ten druhý den bylo docela hodně pádů a bude asi dost zranění mezi holkami. Ta trať hodně bolela i tak, ale jakž takž funguju," oddechla si. S jízdami byla spokojenější než s výsledky.

Zůstat zdravá je pro skikrosařky zásadní. "Letos to bylo docela drsné, těch zranění i mezi těmi nejlepšími holkami bylo dost," uvedla. Například při prvních závodech tohoto kalendářního roku v Kanadě sama jela první kvalifikaci opatrně. "Bylo to i směrem k olympiádě. Šla jsem do toho naplno, ale nešla jsem to zbytečného rizika," vzpomínala.

Přispívají k tomu i zkušenosti. "Jezdím jinak i proto, že ty tratě jsou úplně jiné. Ten skikros se za těch iks let neskutečně změnil, ten sport je vlastně úplně jiný. V některých momentech si určité věci odpustím. Nervu se úplně všude, protože to nemá cenu. Myslím, že i míň padám a narážím," doplnila.

Do Pekingu odletí až 8. února s poslední částí české výpravy, protože skikros je na programu 17. února. "Do té doby se budu hlavně snažit nechytit covid. Budu trénovat doma v Liberci. Udělám si časový slot, abych se s nikým nepotkala. Odjedeme asi ještě na dva tři dny někam na sníh. Budeme trénovat, ale co nejizolovaněji, hlavně abychom zůstali zdraví," plánovala.

Stále neví, jestli jí podobně jako na Světových pohárech bude dělat společnost Diana Cholenská. Osmnáctiletá závodnice si přetrhla přední zkřížený vaz v koleně a o její olympijské účasti se rozhodne později. "Mrzelo by mě hodně, kdyby nemohla odjet se mnou. Když člověk dělá i běžné věci přes den ve dvou, je to lepší. Docela si sedíme. Člověk má aspoň srandu, má si komu postěžovat třeba na trenéry. Když nemám parťačku, je to smutnější," řekla Kučerová.